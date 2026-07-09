Зеленский: Хотел бы еще раз поблагодарить Азербайджан и Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы еще раз поблагодарить Азербайджан и Турцию.

Отвечая в онлайн-формате на вопрос корреспондента восточноевропейского бюро Report, президент Украины напомнил, что на саммите НАТО уже выразил благодарность Азербайджану и Турции за сотрудничество, отметив, что хотел бы повторить эти слова.

«Я хотел бы поблагодарить Азербайджан. Я также хотел бы поблагодарить Турцию. Мы действительно начали сотрудничать и в сфере обороны. Давайте, если возможно, не будем вдаваться в детали. Но в сотрудничестве с обеими странами (Азербайджаном и Турцией - ред.) мы продвигаемся достаточно быстро. Выражаю глубокую благодарность лидерам и народам этих стран», - сказал украинский лидер.