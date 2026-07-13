«Спокойной жизни не будет»: Ильхам Алиев высказался о вызовах перед Азербайджаном - ВИДЕО

Для Азербайджана внутренних рисков не существует, все риски для него формируются за его пределами.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на соответствующий вопрос журналиста-международника бывшего заместителя гендиректора российского информационного агентства ТАСС Михаила Гусмана на IV Шушинском глобальном медиа-форуме.

«Что касается потенциальных рисков, я неоднократно говорил на эту тему, что у нас, к счастью, внутренних рисков - ни существующих, ни потенциальных - нет. Все риски формируются за пределами наших границ. И что касается рисков политического характера, то они ничтожно малы. Рисков, связанных с идеологическими диверсиями, мы тоже не ожидаем, потому что до сегодняшнего дня таких было немало, но ни одна из них не увенчалась успехом. Власть и общество Азербайджана твердо стоят на принципах, заложенных в нашей Конституции», - подчеркнул глава государства.

При этом он отметил существование физических рисков, от которых «не может быть застрахован сегодня никто».

«С учетом современных реалий, современных видов ведения боевых действий сегодня ни одна страна, ну может быть, за редким исключением, может себя чувствовать полностью в безопасности», - указал президент. По его словам, риск для Азербайджана связан с тем, что он находится между двумя воюющими странами, причем с непредсказуемыми для них последствиями.

Ильхам Алиев отметил, что для Азербайджана на сегодняшний день единственный риск – это определенные попытки вовлечь его в какие-то авантюры.

«Раньше такие попытки предпринимались, но они носили больше политический характер. Мы всегда от этого успешно отбивались, и они практически прекратились. Сегодня это носит более серьезный и более угрожающий характер. Поэтому защищать себя нам, как говорится, не привыкать. Бороться с консолидированным сообществом тоже, укреплять свою безопасность, границы, системы противодействия угрозам – это то, чем мы занимаемся, ну я, во всяком случае, начиная с 2003 года. И, видимо, буду заниматься настолько, насколько будут позволять силы. Этот процесс никогда не закончится», - сказал азербайджанский лидер.

Он сказал, что перевести дыхание «не будет шанса»: «И даже в 2020 году после победы во Второй Карабахской войне, ведь мы же ни на секунду не передохнули. Даже не было времени и, честно говоря, желания праздновать, потому что можно так праздновать, что потом можно проспать все. Мы сразу же начали готовиться. И дальше, после 2023 года, когда пошли уже явные угрозы и попытки санкционирования Азербайджана, мы отбивались практически до сих пор. И на разных фронтах».

В этой связи президент отметил, что одним из критериев средней державы является способность отбиваться «на многих фронтах».

«Я не хочу наш конфликт сравнивать с каким-то другим, но в некоторых случаях есть группа стран, которая тебя поддерживает, и есть группа стран, которая тебя атакует. В нашем случае все было совсем по-другому. И нам приходилось отбиваться и физически, и политически по всем направлениям, и до сих пор это происходит. Поэтому спокойной жизни не будет. На это пусть никто не рассчитывает. В том числе и вы, - сказал глава государства, обращаясь к Михаилу Гусману. - Вы, как пострадавший, конечно, нуждаетесь в реабилитации».

Ильхам Алиев назвал Михаила Гусмана достойным сыном азербайджанского народа, который за почти 40 лет жизни и работы в России никогда не обрывал связи с Азербайджаном, «всегда был вместе с нами, всегда радовался нашим успехам, переживал за трудности»: «Во время Второй Карабахской войны он (Гусман – ред.) практически здесь жил и делал репортажи с линии фронта по существу, которые также демонстрировали его характер, его отношение к своему народу, к своей стране, а также помогали нам в прорыве информационной блокады. Он в данном случае выступает здесь от имени пострадавших (рассмеялся)».

Азербайджанский президент напомнил, что в прошлом году из-за заданного ему на этом же форуме вопроса Гусман был уволен с должности заместителя гендиректора ТАСС: «Его убрали с занимаемой должности из организации, которой он посвятил не одно десятилетие, которое по существу возглавлял и сделал очень многое для того, чтобы ТАСС развивался как международное информационное агентство.

У нас были и другие пострадавшие из России в прошлом году (имеет в виду политолога Сергея Маркова- ред.). Но его сегодня я не вижу (рассмеялся). Может, уже арестовали. Не дай Бог, конечно! Дай Бог ему здоровья! Но одного уволили с занимаемой должности просто за позитивный вопрос президенту Азербайджана, а другого объявили иноагентом только потому, что он сделал позитивный комментарий в адрес Азербайджана. Поэтому, Алексей (Алексей Наумов - российский журналист, задавший ранее вопрос президенту), будь осторожен! (и опять рассмеялся)».