 Число желающих приобрести недвижимость в Дубае растёт — Propify Real Estate объясняет причины | 1news.az | Новости
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Число желающих приобрести недвижимость в Дубае растёт — Propify Real Estate объясняет причины

First News Media09:30 - Сегодня
Число желающих приобрести недвижимость в Дубае растёт — Propify Real Estate объясняет причины

В последние годы заметно увеличилось число азербайджанцев, приобретающих недвижимость в Дубае. Что стоит за растущим интересом?

Propify Real Estate — компания, работающая на рынке недвижимости Дубая и сотрудничающая как с азербайджанскими, так и с иностранными клиентами. Компания предлагает услуги по проектам ведущих застройщиков, таких как Emaar, DAMAC, Sobha Realty, Nakheel и Binghatti, сопровождая клиентов на всех этапах — от выбора недвижимости и оформления документов до передачи готового объекта.

Downtown Dubai, Dubai Marina, Business Bay, Jumeirah Village Circle и Dubai Creek Harbour входят в число основных районов, в которых активно работает компания.

Почему интерес азербайджанцев к Дубаю растёт? Директор по продажам компании Ниджат Махар объясняет это несколькими простыми причинами:

«Прежде всего, в Дубае отсутствует ежегодный налог на недвижимость — после приобретения жилья вам не нужно ежегодно платить налог государству. Кроме того, местная валюта привязана к доллару США, благодаря чему доход от аренды сохраняет стабильность, сопоставимую с долларом. И самое главное: инвестиции на сумму от 2 миллионов дирхамов дают право на получение долгосрочной резидентской визы — “Золотой визы”. Если добавить к этому возможность приобрести небольшую квартиру по цене от 500–700 тысяч дирхамов, растущий интерес выглядит вполне закономерным».

По словам эксперта, многие люди не знают, что приобрести недвижимость в Дубае значительно проще, чем может показаться:

«В строящихся проектах оплата осуществляется поэтапно — в некоторых случаях доступны планы платежей, которые продолжаются даже после передачи объекта. Более того, весь процесс можно организовать дистанционно, не выезжая из Баку. Наша команда сопровождает клиента на каждом этапе — от выбора недвижимости до получения ключей», — отмечает Ниджат Махар.

Рынок также обеспечивает защиту покупателей с точки зрения безопасности: при приобретении недвижимости в строящихся проектах платежи хранятся на специальных счетах, контролируемых государством. Застройщик получает доступ к этим средствам только по мере выполнения строительных работ.

Почему Propify Real Estate?

• Азербайджаноязычная команда и индивидуальный подход;
• Проекты ведущих застройщиков, включая Emaar, DAMAC и Sobha Realty;
• Полное сопровождение — от выбора недвижимости до передачи объекта;
• Возможность дистанционного приобретения недвижимости;
• Поддержка при оформлении «Золотой визы»;
• Сдача недвижимости в аренду и управление объектом после покупки.

Для получения бесплатной консультации по вопросам недвижимости в Дубае посетите сайт propify-realestate.com или свяжитесь с нами по номеру: +971 52 750 3865.

@propify.realestate

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