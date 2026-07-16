 Война с Азербайджаном «по завещанию»? Как сатирическая новость The Onion ввела в заблуждение пользователей сети | 1news.az | Новости
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Политика

Война с Азербайджаном «по завещанию»? Как сатирическая новость The Onion ввела в заблуждение пользователей сети

First News Media11:08 - Сегодня
Война с Азербайджаном «по завещанию»? Как сатирическая новость The Onion ввела в заблуждение пользователей сети

Шутку одного из самых известных сатирических изданий США многие приняли за реальную новость.

После публикации американского сатирического издания The Onion в социальных сетях начали распространяться сообщения о том, что якобы в своем завещании сенатор Линдси Грэм поручил «начать войну с Азербайджаном».

Новость быстро разошлась по различным платформам, причем часть пользователей восприняла ее всерьез, не обратив внимания на источник.

На самом деле речь идет о сатире. The Onion - одно из самых известных юмористических изданий США, которое уже несколько десятилетий публикует полностью вымышленные новости, высмеивающие политику, общественные события и медиаповестку. Само издание открыто позиционирует себя как сатирическое СМИ.

В материале под заголовком "Lindsey Graham's Will Orders Estate To Start War With Azerbaijan" («Завещание Линдси Грэма предписывает его наследникам начать войну с Азербайджаном») авторы в характерной для The Onion манере доводят до абсурда репутацию сенатора как сторонника жесткой внешней политики.

Несмотря на очевидно юмористический характер публикации, отдельные пользователи социальных сетей начали распространять ее без каких-либо пояснений, что вызвало путаницу и обсуждения.

Этот случай вновь показывает, насколько важно обращать внимание на источник информации. Даже откровенная сатира, вырванная из контекста, способна стать причиной распространения дезинформации, если читатели не знают особенностей издания или не проверяют первоисточник.

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