Нефть марки Brent подешевела до $84,49 за баррель

Цены на нефть умеренно снизились утром в четверг после трех дней роста.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,54%, до $84,49 за баррель.

Августовские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 0,33%, до $79,34 за баррель.

Американские военные накануне нанесли очередную волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке CENTCOM. Они атаковали иранские командные центры, объекты ПВО, пусковые установки ракет и беспилотников, а также объекты береговой охраны. Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удары по используемой США авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте, передает телеканал IRIB. КСИР уточнил, что удар был комбинированным, применялись как баллистические ракеты, так и беспилотники.