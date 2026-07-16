В Зардабе автомобиль снес дерево и столб, есть раненые - ФОТО

В Зардабе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, во время движения по территории района автомобиль марки Kia Rio потерял управление и врезался в придорожное дерево, а затем - в осветительный столб.

В результате аварии транспортное средство получило серьезные повреждения, находившиеся в салоне пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие были незамедлительно доставлены в Зардабскую центральную районную больницу бригадой скорой медицинской помощи.

По факту происшествия проводится расследование.