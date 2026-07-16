В Зардабе автомобиль снес дерево и столб, есть раненые - ФОТО
В Зардабе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, во время движения по территории района автомобиль марки Kia Rio потерял управление и врезался в придорожное дерево, а затем - в осветительный столб.
В результате аварии транспортное средство получило серьезные повреждения, находившиеся в салоне пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Пострадавшие были незамедлительно доставлены в Зардабскую центральную районную больницу бригадой скорой медицинской помощи.
По факту происшествия проводится расследование.
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