Иностранные НПО отметили важность посланий Президента Ильхама Алиева в ходе Шушинского медиафорума

Иностранные НПО высоко оценили послания Президента Азербайджана Ильхама Алиева, озвученные в ходу IV Шушинского глобального медиафорума по вопросам мира, международного сотрудничества и необходимости более справедливого представительства стран Глобального Юга в мировой системе принятия решений.

Представители организаций гражданского общества, СМИ и международных платформ из Африки, Азии и Латинской Америки отметили, что выступление Президента Ильхама Алиева на форуме охватило ключевые глобальные вопросы, включая реформирование международных институтов, укрепление сотрудничества между странами и расширение роли развивающихся государств в решении мировых проблем.

Исполнительный директор Панафриканского альянса за климатическую справедливость из Кении Митика Мвенда заявил, что участие в форуме позволило международным представителям увидеть масштаб восстановительных работ, проводимых Азербайджаном на территориях, пострадавших в результате конфликта.

«IV Шушинский глобальный медиафорум в Азербайджане стал своевременной платформой, которая показала миру прогресс, достигнутый под руководством Президента Ильхама Алиева в обеспечении достойных условий жизни для людей на территории бывшего конфликта», – написал Мвенда в LinkedIn.

Он отметил, что Платформа НПО Глобального Юга продолжит поддерживать инициативы по восстановлению и усилия, направленные на установление долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией, а также во всем регионе.

Нигерийский журналист Даре Акогун обратил внимание на заявления Президента Ильхама Алиева о реформировании системы глобального управления, в частности о необходимости усиления роли Африки в Совете безопасности ООН.

По словам Акогуна, одним из ключевых моментов форума стал ответ Президента Азербайджана на вопрос о проблемах мира и безопасности на африканском континенте и недостаточном представительстве стран континента в международных структурах.

«Наконец, еще одно место – Африканскому союзу, конкретно – стране, которая на тот момент является председателем Союза», – заявил Президент Ильхам Алиев, слова которого приводит нигерийский журналист.

Он отметил, что позиция Президента Азербайджана отражает более широкую дискуссию о необходимости создания более представительной международной системы.

Представитель Кении Брайан Нгиги из Africa Bureau for Climate Stories заявил, что Президент Ильхам Алиев уделил внимание важности укрепления сотрудничества между неправительственными организациями и расширения возможностей для голоса сообществ Глобального Юга.

По его словам, форум показал значимость совместных усилий в продвижении мира, устойчивого развития и распространении достоверной информации, а также подчеркнул роль гражданского общества в решении глобальных задач.

Председатель и исполнительный директор ливанской Human Environmental Association for Development (HEAD) Мари Терез Мерхедж Сейф отметила важность обсуждений на форуме, посвященных взаимосвязи между ответственными СМИ, устойчивым развитием и эффективным управлением.

Она подчеркнула, что доверие, диалог и сотрудничество являются необходимыми условиями для решения современных вызовов, а независимая журналистика играет важную роль в распространении достоверной информации.

Исполнительный директор Citizens Network for Community Development Zambia Дин Миксон поддержал призыв Президента Ильхама Алиева к повышению роли стран Глобального Юга в международных процессах и реформированию ООН.

«Более сильная и инклюзивная Организация Объединенных Наций, где голоса стран Глобального Юга будут услышаны, уважаемы и отражены в процессе принятия решений, необходима для продвижения мира, климатической справедливости, устойчивого развития и глобального равенства», – написал Миксон в LinkedIn.

Основатель ICCDI Africa из Нигерии Олумида Идову также поприветствовал позицию Президента Ильхама Алиева о необходимости усиления представительства Африки в Совете безопасности ООН.

По его словам, континент с населением более 1,4 миллиарда человек должен иметь более значимую роль в принятии решений, влияющих на вопросы глобального мира и безопасности.

Представительница Перу, сооснователь Ikua4Change Бланка Мухика отметила заявления Президента Ильхама Алиева о важности укрепления сотрудничества между неправительственными организациями и расширения роли гражданского общества в международных процессах.

Она подчеркнула, что развитие партнерств между организациями стран Глобального Юга позволит лучше учитывать их опыт и приоритеты при формировании решений по глобальным вызовам.

Представительница Эсватини из EcoHarmony Eswatini Филиле Дламини обратила внимание на тему форума – «Миссия медиа в продвижении мира: восстановление правды и возрождение доверия».

По ее словам, вопросы борьбы с дезинформацией, защиты достоверной информации и укрепления доверия имеют особое значение в условиях современных глобальных вызовов, включая изменение климата.

Они также отметили важность обсуждений в рамках форума, посвященных искусственному интеллекту, трансформации медиа, борьбе с дезинформацией и роли журналистики в продвижении мира.

IV Шушинский глобальный медиафорум объединил журналистов, политиков, экспертов и представителей международных организаций из разных регионов мира для обсуждения будущего развития СМИ, глобального сотрудничества и роли информации в формировании международного диалога.