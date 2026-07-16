В Зардабе произошло ДТП: есть госпитализированные

В Зардабе произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, автомобиль марки Kia Rio, за рулем которого находился житель Зардаба Самир Гусейнли, потерял управление и врезался в придорожное дерево, после чего въехал в бордюр. В результате аварии водитель и его пассажиры - Айдын Ахмедов (2003 года рождения) и Амиль Ахмедов (2004 года рождения) - получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.