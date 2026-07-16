61-летняя американская супермодель Паулина Поризкова вышла замуж - ФОТО

61-летняя американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова вышла замуж за своего возлюбленного - 62-летнего голливудского сценариста и продюсера Джеффа Гринштейна.

Первые фотографии с торжества опубликовал журнал Vogue, которому супруги также рассказали историю своего знакомства, помолвки и подготовки к свадьбе.

Церемония состоялась 3 июля в итальянском городе Орта-Сан-Джулио на берегу одноименного озера. После официальной регистрации брака в городской ратуше молодожены вместе с близкими отпраздновали событие в историческом отеле.

П.Поризкова призналась, что с самого начала хотела отказаться от традиционного белого свадебного платья и для нее был создали эксклюзивный наряд нежного, едва уловимого оттенка с плиссировкой, вдохновленной водой. По словам модели, ей хотелось, чтобы платье буквально «двигалось, как вода».

История любви пары началась в январе 2023 года на сайте знакомств. Уже через месяц после знакомства Дж.Гринштейн прилетел в Нью-Йорк на первое свидание, после которого, по словам супругов, они больше не расставались.

Предложение руки и сердца сценарист сделал летом 2025 года в чешском курортном городе Карловы Вары, где П.Поризкова снималась в фильме. Ради этого он подготовил старинное кольцо в стиле ар-деко, музыкальную шкатулку и романтический сюрприз на смотровой площадке. Правда, в самый ответственный момент выяснилось, что кольцо осталось в машине, однако спустя несколько минут оно все же оказалось на пальце невесты.

Свадьбу супруги организовали самостоятельно, отказавшись от пышного торжества. По словам модели, для них было важно не только провести церемонию в Италии, но и официально зарегистрировать там брак, несмотря на сложные бюрократические процедуры.

«Мы получили именно ту свадьбу, о которой мечтали, и именно того человека, которого всегда искали», - цитирует Vogue молодоженов.

Фото: Jill Greenberg, Gabe Sachs