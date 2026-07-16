СМИ: США могут ввести залог около $100 тыс. для соискателей грин-карт

США могут начать требовать залог в размере около $100 тыс. от некоторых соискателей грин-карт.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, эта сумма может меняться, и в зависимости от каждого отдельного случая от соискателя грин-карты могут потребовать залог как меньше, так и больше $100 тыс. Госдепартамент предлагает опробовать нововведение на небольшом числе стран, их названия газета не приводит.

Залог должен служить финансовой гарантией для США на тот случай, если обладатель грин-карты после переезда в страну окажется неспособен обеспечивать себя, пояснили источники The Wall Street Journal. «Президент [США Дональд] Трамп четко дал понять, что желающие иммигрировать в Соединенные Штаты должны быть финансово самостоятельными», — заявил газете руководитель пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт.

По плану американской администрации, лица, подающие документы на грин-карту через американские консульства в других государствах, должны будут вносить залог, а вернуть средства они смогут после получения гражданства США. Этот процесс обычно занимает не менее пяти лет, указывает газета.

Грин-карта (дословно «зеленая карта», официальное название — United States Permanent Resident Card) — удостоверение личности, подтверждающее право на постоянное жительство и разрешающее трудоустройство в стране лицам, не являющимся ее гражданами.