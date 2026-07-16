В Гёйчае конфликт между мужчинами закончился поножовщиной

Вечером 15 июля на территории города Гёйчай произошел инцидент с поножовщиной.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, 46-летний житель района Фариз Салимов в ходе конфликта, возникшего на почве личных отношений, нанес ножевые ранения 36-летнему Микаилу Алиеву.

В региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) сообщили, что в результате мер, принятых сотрудниками полиции, подозреваемый в совершении данного деяния был задержан.

По факту происшествия проводится расследование.