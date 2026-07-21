Лига чемпионов УЕФА: «Сабах» сегодня сыграет с финским «КуПСом»
"Сабах" сегодня проведет свой очередной матч в Лиге чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, коллектив, главным тренером которого является Валдас Дамбраускас, в первом матче II квалификационного раунда турнира примет представителя Финляндии - "КуПС".
Матч стартует на "Банк Республика Арена" в 20:00.
Главным арбитром встречи будет польский рефери ФИФА Лукаш Кужма.
Напомним, что победитель пары в следующем раунде встретится с победителем в матче "Орхус" (Дания) - "Лех" (Польша).
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