Лига чемпионов УЕФА: «Сабах» сегодня сыграет с финским «КуПСом»

"Сабах" сегодня проведет свой очередной матч в Лиге чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, коллектив, главным тренером которого является Валдас Дамбраускас, в первом матче II квалификационного раунда турнира примет представителя Финляндии - "КуПС".

Матч стартует на "Банк Республика Арена" в 20:00.

Главным арбитром встречи будет польский рефери ФИФА Лукаш Кужма.

Напомним, что победитель пары в следующем раунде встретится с победителем в матче "Орхус" (Дания) - "Лех" (Польша).