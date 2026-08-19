Книга рекордов Гиннесса показала мировой рекорд азербайджанского теннисиста - ВИДЕО

Кадры мирового рекорда азербайджанского теннисиста Нихада Мамедова появились на официальной странице Книги рекордов Гиннесса в Instagram.

Рекорд спортсмен установил в апреле 2026 года в спортивном комплексе «Шуа» в Баку. Мамедов выполнил подачу в настольном теннисе с расстояния 18,20 метра, установив мировой рекорд по самой дальней подаче.

Позже достижение азербайджанского спортсмена было официально подтверждено Книгой рекордов Гиннесса.

Представляем видео с рекордной попыткой Нихада Мамедова.