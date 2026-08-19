Здание прекратившего работу генконсульства Румынии в Петербурге предложено Азербайджану

Генеральному консульству Азербайджана в Петербурге направлено предложение занять помещения генконсульства Румынии, прекратившего работу месяц назад.

Об этом сообщил «Интерфаксу» генеральный директор предприятия по обслуживанию иностранных представительств «Инпредсервис» Владимир Запевалов.

Румынское представительство располагалось в доме 4 по Гороховой улице.

«Мы уже предложили им помещения бывшего консульства Румынии, вчера подписал официальное письмо», - сказал Запевалов.

В случае положительного ответа помещения на Гороховой будут отремонтированы, после чего переданы азербайджанской стороне.

По словам Запевалова, азербайджанская сторона ранее подавала заявку на новое размещение в Петербурге, ей было предложено здание бывшего генконсульства Болгарии в Саперном переулке, однако оно не подошло по площади.

Сейчас генконсульство Азербайджана располагается на 2-й Советской улице.