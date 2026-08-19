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ЦАХАЛ заявила о ликвидации четырех командиров «Хамаса» на севере Газы

First News Media22:20 - Сегодня
ЦАХАЛ заявила о ликвидации четырех командиров «Хамаса» на севере Газы

Один командир роты и три командира взводов палестинского движения «Хамас» были уничтожены в районе лагеря беженцев аш-Шати на севере сектора Газа.

Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем официальном Telegram-канале.

Согласно заявлению израильской стороны, ликвидированные командиры планировали атаки на военнослужащих ЦАХАЛ, находящихся в секторе Газа. В армии утверждают, что перед нанесением удара были предприняты меры для снижения риска для мирного населения, в том числе использовались высокоточное вооружение и данные воздушной разведки. Удар был нанесен 18 августа.

Ранее, 17 августа, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал наносить удары по сектору Газа и заявил о необходимости ежедневно убивать десятки людей. Он также выступил за восстановление еврейских поселений в секторе и поддержал идею установления полного израильского контроля над этой территорией.

9 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложенный США «Советом мира» план из 15 пунктов по урегулированию ситуации в секторе Газа. По его словам, вывод израильских войск не начнется до полного разоружения «Хамаса».

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