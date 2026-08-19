Вопрос принятия новой Конституции Армении включили в проект новой программы кабмина

Проект новой Конституции Армении будет финализирован и представлен на общественное и профессиональное обсуждение.

Как передает ТАСС, об этом говорится в проекте программы правительства на 2026-2031 годах.

"Новая конституция должна стать не только правовым документом, но и единой политической договоренностью народа Армении относительно будущего государства, основных принципов внутренних и внешних отношений <...>. Новая конституция должна способствовать становлению правового государства, углублению демократии и общественного доверия, а также долгосрочному устойчивому развитию государства <...>. Проект новой Конституции Армении будет финализирован и представлен на общественное и профессиональное обсуждение, и будут предприняты шаги для вынесения его на референдум", - говорится в опубликованном на сайте правительства документе.

Данный вопрос включен в повестку заседания 20 августа.