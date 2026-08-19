Токаев лишил Назарбаева пожизненного права выступать с инициативами по внешней политике

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес изменения в Концепцию внешней политики страны на 2020–2030 годы, исключив из документа положение о пожизненном праве первого президента Нурсултана Назарбаева обращаться к народу и государственным органам с инициативами по вопросам внешней политики.

Соответствующий указ Токаева от 14 августа 2026 года опубликован в информационно-правовой системе нормативных актов Казахстана.

Из документа исключен пункт, который ранее ссылался на нормы конституционного закона «О первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы». Согласно этому положению, Назарбаев в силу своей исторической миссии имел пожизненное право обращаться к народу, государственным органам и должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики, а также безопасности страны.

Кроме того, Концепция внешней политики приведена в соответствие с новой Конституцией Казахстана. В частности, уточнена формулировка «гражданин» — теперь используется выражение «гражданин Республики Казахстан», слова «Независимость» и «Суверенитет» написаны с заглавной буквы, а упоминание «Парламента» заменено на «Курултай».