Гренада поддержала Инфантино и отказалась признавать действия в обход процедур ФИФА

Ещё один член КОНКАКАФ разошёлся с позицией конфедерации — и с позицией собственного регионального союза

Футбольная ассоциация Гренады выступила с официальным заявлением в поддержку президента ФИФА Джанни Инфантино. Документ опубликован на официальной странице ассоциации в Instagram.

Организация приветствовала решение Инфантино отозвать проект FIFA Forward Enterprise и отметила оперативность этого шага, увидев в нём «свидетельство приверженности президента Инфантино приоритету сохранения прочного единства между ассоциациями-членами и конфедерациями».

Ключевая формулировка идёт следом: «Кроме того, ФАГ не поддержит и не признает никаких действий со стороны какой-либо ассоциации-члена или конфедерации, которые угрожают обойти или подорвать установленные институциональные процессы внутри ФИФА».

При этом ассоциация подчёркивает приверженность «принципам надлежащего управления, должной процедуры и прозрачности», называя их «фундаментальными и не подлежащими обсуждению».

Разрыв с двумя структурами сразу

Гренада входит в КОНКАКАФ, которая 10 августа вместе с УЕФА и Азиатской конфедерацией подписала открытое письмо с требованием смены руководства ФИФА и независимой проверки.

Но ассоциация состоит и в Карибском футбольном союзе, который 11 августа вместе с федерациями футбола США, Канады и Центральноамериканским футбольным союзом призвал к «значимым переменам, которые укрепят управление, прозрачность и подотчётность ФИФА».

Формулировка о непризнании действий «какой-либо конфедерации» в обход процедур прямо адресована обеим структурам, членом которых Гренада является.

Как сообщал 1news.az, это уже не первый подобный случай: ранее с линией КОНКАКАФ публично разошлась Мексика, а Катар и Ливан — с позицией Азиатской конфедерации. Голосуют на Конгрессе ФИФА не конфедерации, а 211 национальных ассоциаций поимённо, и заявление руководящего органа не обязывает его членов.

Аргумент малых федераций

Отдельная часть заявления объясняет мотивы поддержки. Ассоциация отмечает «беспрецедентную финансовую и техническую поддержку, оказанную ФИФА под руководством президента Джанни Инфантино развитию футбола в Гренаде за последнее десятилетие, особенно в продвижении массового, девичьего и женского футбола».

Далее следует довод, который в нынешнем споре звучит из разных концов мира: «Как часть видения президента Инфантино, возросшее внимание к обеспечению малым ассоциациям-членам возможности значимо участвовать в международных футбольных соревнованиях уже приносит ощутимые результаты. За последние несколько лет наши национальные сборные путешествовали далеко и широко, как никогда прежде, чтобы участвовать в различных соревнованиях и товарищеских матчах. Замечательный прогресс Кабо-Верде, продемонстрированный его недавним участием в чемпионате мира, — убедительный пример того, чего можно достичь благодаря расширению возможностей и поддержки для малых футбольных наций».

В финале ассоциация подтверждает поддержку Инфантино и благодарит его за содействие развитию футбола «в Гренаде и по всему Карибскому бассейну в течение срока его пребывания в должности и на годы вперёд».

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана свою позицию по ситуации в ФИФА публично не обозначала.