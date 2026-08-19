Французский певец намерен баллотироваться в президенты

Французский певец Франсис Лаланн заявил о намерении участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году. Об этом сообщает Le Figaro.

По данным издания, в своей программе Лаланн выступает за возвращение национального суверенитета, глубокую реформу судебной системы и развитие прямой демократии. Кроме того, певец поддерживает выход Франции из Евросоюза.

Для официального участия в президентской гонке Лаланну необходимо собрать подписи 500 выборных представителей.

Отметим, что Лаланн неоднократно посещал Россию. В частности, он исполнял песню «Моя Россия» и ранее выступал с Еленой Максимовой, исполнив композицию о любви к России.

Также Лаланн уже имеет опыт участия во французской политике: он баллотировался на парламентских выборах, в том числе в 2022 году.