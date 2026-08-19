Дорога Ахмедбейли–Физули–Шуша победила в номинации «Инновационная методология строительства»

Проект автомобильной дороги Ахмедбейли–Физули–Шуша удостоен награды Международной дорожной федерации IRF Global в номинации «Инновационная методология строительства».

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, проект трассы был представлен на региональную премию IRF Global за выдающиеся достижения в Европе и Центральной Азии.

Автомобильная дорога технической категории 1С рассчитана на 4–6 полос движения. На трассе построены 7 тоннелей, 9 виадуков и 11 мостов, а также предусмотрено 76 подземных и запасных переходов.

Общая протяженность тоннелей превышает 6,3 км. Самый протяженный тоннель на трассе составляет 3,34 км.