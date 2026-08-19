МИД: Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную поддержку нуждающимся странам
Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную поддержку нуждающимся странам.
Oб этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X, посвященной 19 августа – Всемирному дню гуманитарной помощи.
"Руководствуясь принципами международной солидарности и гуманизма, Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную поддержку нуждающимся людям и странам, внося вклад в преодоление трудностей", – подчеркивается в публикации.
19 avqust – Beynəlxalq Humanitar Yardım Günü kimi qeyd olunur.
Azərbaycan beynəlxalq həmrəylik və humanizm prinsiplərini rəhbər tutaraq ehtiyac içində olan insanlara və ölkələrə humanitar dəstək göstərməyə, çətinliklərin aradan qaldırılmasına töhfə verməyə davam edir. 🇦🇿… pic.twitter.com/xyFbPJBCFX — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 19, 2026