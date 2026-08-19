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После скандальных заявлений в адрес Азербайджана «Чистота понимания» отказалась от прямых эфиров

First News Media23:26 - 19 / 08 / 2026
После скандальных заявлений в адрес Азербайджана «Чистота понимания» отказалась от прямых эфиров

Подкаст «Чистота понимания» с участием Семёна Уралова, Ивана Князева и Алексея Чадаева больше не будет выходить в прямом эфире.

Об этом авторы проекта сообщили в социальных сетях. Уже записанные выпуски будут публиковаться по четвергам.

Решение последовало после скандальных высказываний участников подкаста в адрес Азербайджана.

Теперь новые выпуски «Чистоты понимания» будут записываться заранее, а затем публиковаться по четвергам.

Напомним, Генпрокуратура Азербайджана 17 августа объявила в розыск трех граждан России — журналиста Ивана Князева, политконсультанта Семёна Уралова и журналиста Алексея Чадаева. По версии следствия, они в опубликованных в интернете эфирах публично призывали к насильственным действиям против Азербайджана, изменению конституционного строя, нарушению территориальной целостности, разжиганию национальной ненависти, а также к терроризму.

Впоследствии посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи до российской стороны были доведены серьёзная обеспокоенность и решительный протест в связи со звучащими в последнее время в медиапространстве РФ провокационными, оскорбительными и угрожающими заявлениями в адрес Азербайджана, его народа и руководства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания российских граждан, объявленных в розыск в Азербайджане, не имеют отношения к позиции Москвы в двусторонних отношениях с Баку. «Мнения указанных частных лиц не могут рассматриваться как отражение официальной линии Кремля в отношении Азербайджана», — говорится в заявлении Захаровой. В комментарии также отмечается, что Москва сохраняет приверженность конструктивному диалогу с Баку, а заявления фигурантов розыска остаются их личной позицией.

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