 Пожар в Ясамале: Суд по делу о гибели трех человек перенесли из-за неявки адвоката | 1news.az | Новости
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Пожар в Ясамале: Суд по делу о гибели трех человек перенесли из-за неявки адвоката

Оксана Оруджова18:32 - Сегодня
Пожар в Ясамале: Суд по делу о гибели трех человек перенесли из-за неявки адвоката

Состоялось судебное заседание по уголовному делу о пожаре, произошедшем 21 ноября 2025 года в многоэтажном жилом доме на улице Мир-Али Сеидова в Ясамальском районе Баку, в результате которого погибли 3 человека.

Как сообщает 1news.az, на заседании, проходившем под председательством судьи Бабека Панахова в Бакинском суде по тяжким преступлениям, не явился адвокат обвиняемого Бахруза Пашаева. В связи с этим судебное заседание было отложено.

Суд отметил, что адвокат не представил никаких уважительных причин своего отсутствия. В связи с этим было заявлено, что информация о произошедшем будет направлена в Президиум Коллегии адвокатов.

Следующее судебное заседание назначено на 9 сентября.

Суть обвинения

Уголовное дело было возбуждено по итогам расследования, проведенного в Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры.

В ходе расследования был проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, а также проведен ряд следственных действий, включая многочисленные экспертизы.

Согласно результатам расследования, в результате пожара, произошедшего в подвале здания, погибли трое жильцов — Арзу Гамбарли, Самир Мамедов и Кёнюль Гумбатова. Еще 25 человек отравились дымом, был причинен ущерб имуществу различных лиц.

В ходе расследования было установлено, что директор ООО «TAXES GROUP» («Loft Klinika») Бахруз Пашаев, арендовавшего нежилое помещение в подвале и на первом этаже здания, был обязан обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности.

Следственный орган пришел к выводу о наличии обоснованных подозрений в том, что нарушение им этих правил по неосторожности привело к гибели трех человек и другим тяжким последствиям.

23 ноября Бахруз Пашаев был задержан в качестве подозреваемого. 24 ноября он был привлечен в качестве обвиняемого по статье 225.3 Уголовного кодекса — нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

На основании ходатайства следственного органа и представления прокурора решением Бинагадинского районного суда в отношении Бахруза Пашаева была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим, что погибшая в результате пожара Арзу Гамбарли была дочерью члена Коллегии адвокатов Али Гамбарова. Другая погибшая — Кёнюль Гумбатова — занимала должность руководителя Бакинского дома национальной одежды.

Пожар произошел вечером 21 ноября 2025 года в Ясамальском районе. В результате происшествия погибли 3 человека, более 20 жителей пострадали от отравления дымом.

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