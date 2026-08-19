Двое азербайджанских судей примут участие в летних курсах УЕФА

В преддверии старта нового сезона с 31 августа по 2 сентября в Женеве пройдут традиционные летние курсы УЕФА для судей элитной и 1-й категорий по футболу.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Азербайджан на мероприятии будут представлять судьи международной категории Алияр Агаев и Эльчин Масиев.

На сборе, носящем характер подготовки к сезону, до сведения участников будут доведены новые инструкции Судейского комитета УЕФА и проверен уровень их физической подготовки. На мероприятии будут рассмотрены и некоторые кадровые изменения. Как известно, известные рефери, занимавшие места в элитной категории, Энтони Тейлор (Англия), Бенуа Бастьен (Франция) и Славко Винчич (Словения), завершили свою судейскую карьеру.

Для Омара Артана, впервые участвующего в сборах, этот сбор может стать началом международной карьеры в УЕФА.

Отметим, что УЕФА каждый сезон организует для ведущих арбитров Европы два основных курса подготовки и совершенствования: один летом, а другой зимой.