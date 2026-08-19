В шашлычной İbrahim Tatlışiş в Баку обнаружили конину в фарше - ФОТО

В шашлычной İbrahim Tatlışiş, расположенной в Насиминском районе Баку и принадлежащей физическому лицу Агаисе Набиеву, в ходе проверки выявили использование конины для приготовления фарша.

Как сообщили в Агентстве продовольственной безопасности, во время проверки сотрудники заведения не смогли предоставить сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность используемого мясного сырья.

Образцы продукции были направлены на лабораторное исследование. В результате анализа в мясе была обнаружена ДНК лошади, что подтвердило использование конины.

Кроме того, специалисты Агентства выявили на предприятии нарушения санитарно-технических и санитарно-гигиенических требований.

По итогам проверки в отношении предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении. Агаис Набиев привлечен к ответственности, а деятельность предприятия ограничена до полного устранения выявленных нарушений.

В Агентстве продовольственной безопасности также отметили, что это не первый подобный случай. В мае 2025 года Агаис Набиев уже привлекался к ответственности в связи с использованием конины в своем заведении.