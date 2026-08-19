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Айхан Джавадов стал двукратным чемпионом мира

First News Media22:00 - Сегодня
Айхан Джавадов стал двукратным чемпионом мира

В Братиславе (Словакия) продолжается молодежное первенство по борьбе (U-20).

Как передает azerisport.com, в четвертый день соревнований два азербайджанских борца греко-римского стиля проводят схватки за медали: Айхан Джавадов (60 кг) стал двукратным чемпионом мира, а Эльмин Алиев (82 кг) выиграл схватку за бронзовую медаль. Также борчиха Захра Керимзаде (72 кг) проведет схватку за бронзу.

В настоящий момент в активе Азербайджана 5 (1-1-3) медалей: Айхан Джавадов (60 кг) выиграл золото, Джавидан Нехматов (77 кг) добыл серебро, а Эмин Джавадлы (55 кг), Турал Ахмедов (63 кг) и Эльмин Алиев (82 кг) завоевали бронзу.

Отметим, ПМ продлится до 23 августа.

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