Кандидаты азербайджанского происхождения баллотируются на выборах в Швеции

13 сентября в Швеции состоятся всеобщие выборы, в ходе которых граждане страны изберут 349 депутатов Риксдага. Одновременно избиратели определят состав 21 регионального совета и 290 муниципальных советов страны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в предстоящих выборах примут участие и кандидаты азербайджанского происхождения, выдвинутые различными шведскими политическими партиями.

Одной из наиболее известных фигур является депутат Риксдага Айлин Нури, представляющая Социал-демократическую рабочую партию Швеции (Socialdemokraterna). Она входит в состав парламента с 2018 года, а с 2025 года является официальным представителем партии по вопросам транспортной политики. На выборах 2026 года Айлин Нури возглавляет партийный список социал-демократов по избирательному округу западной части лена Вестра-Гёталанд.

Партию центра (Centerpartiet) на выборах представляют сразу несколько кандидатов азербайджанского происхождения. Так, Аида Каримли баллотируется в Риксдаг и региональный совет Вестра-Гёталанда. В настоящее время она является депутатом регионального совета, где также занимает должность второго заместителя председателя Комитета по вопросам окружающей среды и регионального развития.

Еще один представитель Партии центра — Туран Алиев, уже второй срок подряд являющийся депутатом муниципального совета Партилле. В настоящее время он также входит в состав Комитета по строительству и окружающей среде, Комитета по культуре и досугу, а также Избирательного комитета. На предстоящих выборах он вновь выдвинут кандидатом одновременно в Риксдаг, региональный совет Вестра-Гёталанда и муниципальный совет Партилле.

От Партии зелёных (Miljöpartiet) в муниципальный совет Ханинге баллотируются Айтадж Гулиева, Вюсал Гулиев и Эсмира Казымова. В настоящее время Айтадж Гулиева является председателем местного отделения Партии зелёных в коммуне Ханинге.

В выборах также принимает участие Орхан Алиев, выдвинутый кандидатом от Социал-демократической рабочей партии Швеции в муниципальный совет коммуны Худдинге.

Отметим, что досрочное голосование начнется 26 августа и продлится до дня выборов - 13 сентября.