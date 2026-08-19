 Кандидаты азербайджанского происхождения баллотируются на выборах в Швеции | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Кандидаты азербайджанского происхождения баллотируются на выборах в Швеции

First News Media00:10 - Сегодня
Кандидаты азербайджанского происхождения баллотируются на выборах в Швеции

13 сентября в Швеции состоятся всеобщие выборы, в ходе которых граждане страны изберут 349 депутатов Риксдага. Одновременно избиратели определят состав 21 регионального совета и 290 муниципальных советов страны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в предстоящих выборах примут участие и кандидаты азербайджанского происхождения, выдвинутые различными шведскими политическими партиями.

Одной из наиболее известных фигур является депутат Риксдага Айлин Нури, представляющая Социал-демократическую рабочую партию Швеции (Socialdemokraterna). Она входит в состав парламента с 2018 года, а с 2025 года является официальным представителем партии по вопросам транспортной политики. На выборах 2026 года Айлин Нури возглавляет партийный список социал-демократов по избирательному округу западной части лена Вестра-Гёталанд.

Партию центра (Centerpartiet) на выборах представляют сразу несколько кандидатов азербайджанского происхождения. Так, Аида Каримли баллотируется в Риксдаг и региональный совет Вестра-Гёталанда. В настоящее время она является депутатом регионального совета, где также занимает должность второго заместителя председателя Комитета по вопросам окружающей среды и регионального развития.

Еще один представитель Партии центра — Туран Алиев, уже второй срок подряд являющийся депутатом муниципального совета Партилле. В настоящее время он также входит в состав Комитета по строительству и окружающей среде, Комитета по культуре и досугу, а также Избирательного комитета. На предстоящих выборах он вновь выдвинут кандидатом одновременно в Риксдаг, региональный совет Вестра-Гёталанда и муниципальный совет Партилле.

От Партии зелёных (Miljöpartiet) в муниципальный совет Ханинге баллотируются Айтадж Гулиева, Вюсал Гулиев и Эсмира Казымова. В настоящее время Айтадж Гулиева является председателем местного отделения Партии зелёных в коммуне Ханинге.

В выборах также принимает участие Орхан Алиев, выдвинутый кандидатом от Социал-демократической рабочей партии Швеции в муниципальный совет коммуны Худдинге.

Отметим, что досрочное голосование начнется 26 августа и продлится до дня выборов - 13 сентября.

Поделиться:
259

Актуально

Мнение

«Оружие массового дезинформирования»: CNN ответит перед Баку в американском суде

Спорт

«Сабах» проиграл «Хапоэлю» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов - ВИДЕО - ...

Спорт

Айхан Джавадов стал двукратным чемпионом мира

Политика

МИД: Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную поддержку нуждающимся ...

В мире

Кандидаты азербайджанского происхождения баллотируются на выборах в Швеции

Французский певец намерен баллотироваться в президенты

ЦАХАЛ заявила о ликвидации четырех командиров «Хамаса» на севере Газы

Вопрос принятия новой Конституции Армении включили в проект новой программы кабмина

Выбор редактора

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

Новости для вас

Умерла звезда сериалов «Герои» и «Нэшвилл» Хейден Панеттьери - ВИДЕО

Путин впервые посетил Курилы, Япония протестует

Сильные ливни в Тбилиси: подтоплены улицы, подвалы, станции метро, произошел оползень - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Причина масштабного блэкаута в ЦА - отключение генераторов на ГЭС в Кыргызстане - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

«Сабах» проиграл «Хапоэлю» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 00:55

Кандидаты азербайджанского происхождения баллотируются на выборах в Швеции

Сегодня, 00:10

Ереван планирует за пять лет наладить торговлю с Баку

19 / 08 / 2026, 23:45

После скандальных заявлений в адрес Азербайджана «Чистота понимания» отказалась от прямых эфиров

19 / 08 / 2026, 23:26

Французский певец намерен баллотироваться в президенты

19 / 08 / 2026, 22:50

ЦАХАЛ заявила о ликвидации четырех командиров «Хамаса» на севере Газы

19 / 08 / 2026, 22:20

Айхан Джавадов стал двукратным чемпионом мира

19 / 08 / 2026, 22:00

Дорога Ахмедбейли–Физули–Шуша победила в номинации «Инновационная методология строительства»

19 / 08 / 2026, 21:40

Вопрос принятия новой Конституции Армении включили в проект новой программы кабмина

19 / 08 / 2026, 21:20

«Целыми днями читал Коран»: что рассказали соседи о мужчине, убитом женой - ОБНОВЛЕНО

19 / 08 / 2026, 21:00

Здание прекратившего работу генконсульства Румынии в Петербурге предложено Азербайджану

19 / 08 / 2026, 20:40

Азербайджанский таэквондист стал призером Кубка президента Азиатского региона

19 / 08 / 2026, 20:20

В НАТО сообщили о готовности альянса защищать всех союзников от угроз из Ирана

19 / 08 / 2026, 20:00

В Хатаинском районе Баку вспухнул пожар - ВИДЕО

19 / 08 / 2026, 19:45

Токаев лишил Назарбаева пожизненного права выступать с инициативами по внешней политике

19 / 08 / 2026, 19:30

В шашлычной İbrahim Tatlışiş в Баку обнаружили конину в фарше - ФОТО

19 / 08 / 2026, 19:15

Книга рекордов Гиннесса показала мировой рекорд азербайджанского теннисиста - ВИДЕО

19 / 08 / 2026, 19:00

МИД: Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную поддержку нуждающимся странам

19 / 08 / 2026, 18:45

Пожар в Ясамале: Суд по делу о гибели трех человек перенесли из-за неявки адвоката

19 / 08 / 2026, 18:32

Двое азербайджанских судей примут участие в летних курсах УЕФА

19 / 08 / 2026, 18:15
Все новости
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az с азербайджанским блогером Аскером Аскеровым (@blogasger), получившим широкую популярность благодаря образу бухгалтера Томы. Образ бухгалтера Томы, воплощённый Аскером Аскеровым,18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10