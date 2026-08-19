Ереван планирует за пять лет наладить торговлю с Баку

Армения в ближайшие пять лет намерена наладить торговлю с Азербайджаном в рамках институционализации мира.

Об этом говорится в проекте программы правительства на 2026–2031 годы, передает ТАСС.

«В целях институционализации и укрепления мира Правительство продолжит работу по подписанию и ратификации соглашения «Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой», продолжению работ по делимитации и демаркации государственной границы с Азербайджаном, а также по активизации контактов между гражданскими обществами, деловыми кругами Армении и Азербайджана и двусторонней торговли», — говорится в документе, включенном в повестку правительства и опубликованном на сайте.