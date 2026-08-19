В НАТО сообщили о готовности альянса защищать всех союзников от угроз из Ирана

НАТО готова противостоять любым угрозам и защищать всех своих союзников.

Об этом неназванный представитель Североатлантического альянса заявил канадской газете La Presse, комментируя сообщения Financial Times о возможной подготовке Ирана к ударам по американским объектам в Европе.

«Как уже было продемонстрировано в этом году, когда системы ПВО НАТО успешно перехватили четыре баллистические ракеты, запущенные из Ирана в направлении Турции, наша система сдерживания и обороны остается сильной и эффективной», — приводит издание слова представителя альянса.

Он также подчеркнул, что НАТО готова реагировать на любую угрозу и предпринимать необходимые меры для защиты всех государств-членов.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским объектам в Европе в случае дальнейшего обострения отношений с США после истечения срока действия меморандума о взаимопонимании.

По данным издания, иранские силы изучали возможность атак на американские объекты в странах Юго-Восточной Европы, в частности в Болгарии. В июле София одобрила использование авиабазы «Безмер» для дозаправки американских самолетов.

В числе потенциальных целей Ирана также рассматривается Кипр, если боевые действия между Тегераном и Вашингтоном возобновятся.