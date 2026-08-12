Эрдоган прокомментировал оборонный пакт Турции, Саудовской Аравии и Пакистана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оборонное соглашение Турции, Саудовской Аравии и Пакистана не направлено против какой-либо страны и должно рассматриваться как инструмент укрепления региональной безопасности.

Турция, Саудовская Аравия и Пакистан заключили оборонное соглашение, подписи под документом поставили лидеры трех стран. По данным газеты Türkiye, пакт о совместной обороне предусматривает сотрудничество в сфере обмена разведданными и координации региональной безопасности.

«Наше соглашение не следует рассматривать как создание блока против какой-либо страны», — заявил Эрдоган в интервью главному редактору газеты «Шаркуль-Авсат» Гассану Шарбелю. Перевод заявлений турецкого лидера представил телеканал CNN Türk.