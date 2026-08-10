Премьер-министр Литвы позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

10 августа Премьер-министр Литовской Республики Миндаугас Синкявичюс позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс- службу главы государства.

В ходе телефонного разговора с удовлетворением была отмечена позитивная динамика, наблюдаемая в последнее время в развитии связей между Азербайджаном и Литвой. В этой связи был упомянут визит бывшего Премьер-министра Литовской Республики Инги Ругинене в нашу страну в апреле текущего года и проведенные ею обсуждения с Президентом Ильхамом Алиевым.

Глава нашего государства поздравил Миндаугаса Синкявичюса с избранием на должность Премьер-министра.

Выразив признательность за поздравления, Миндаугас Синкявичюс сказал, что на посту Премьер-министра будет постоянно уделять внимание развитию двусторонних связей.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Литвой в энергетической сфере, в частности обеспечения энергетической безопасности, а также увеличения торгового оборота.

Премьер-министр Литвы передал Президенту Ильхаму Алиеву поздравления по случаю годовщины Вашингтонского Саммита мира и достигнутых на нем договоренностей.

Глава нашего государства выразил благодарность за поздравления.

Во время телефонного разговора были обсуждены отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом, отмечено, что контакты высокого уровня, осуществленные в последнее время, внесли существенный вклад в развитие сотрудничества. Было подчеркнуто, что Литва постоянно поддерживает развитие сотрудничества Азербайджана с Европейским Союзом.

Президент Азербайджана и Премьер-министр Литвы также обменялись мнениями о текущей ситуации на международной арене.