В Азербайджане выросло число коммерческих организаций - ФОТО

По состоянию на 1 августа 2026 года из 1 715 746 налогоплательщиков, состоящих на учете в стране, 86,7% составляли физические лица, а 13,3% — юридические лица и другие организации.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее число налогоплательщиков выросло на 4,8%, в том числе количество физических лиц — на 4,6%, юридических лиц — на 5,9%.

По состоянию на 1 августа число зарегистрированных коммерческих организаций составило 211 595, что на 6,7% больше показателя предыдущего года.

В июле 2026 года государственную регистрацию прошли 1 257 коммерческих организаций. Из них 86,1% составили предприятия с местными инвестициями, 13,9% — с иностранными инвестициями. При этом 82,7% коммерческих организаций были зарегистрированы в электронном формате.

В январе–июле 2026 года доля электронной регистрации обществ с ограниченной ответственностью с местными инвестициями составила 97,1%.

По состоянию на 1 августа 2026 года 92,2% зарегистрированных коммерческих юридических лиц были созданы в форме обществ с ограниченной ответственностью.