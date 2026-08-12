Погода на четверг: В Баку ожидается до 36 градусов тепла 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 13 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 23-26° тепла, днем – 31-36° тепла. Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью – 70-75%, днем – 45-50%.

В некоторых районах Азербайджана, начиная с северных и западных, ожидаются периодические дожди. Местами осадки будут носить кратковременный ливневый характер, возможны грозы и град. В основном в горных и предгорных районах вероятность интенсивных и сильных осадков высока. Ночью и утром в отдельных горных районах временами ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днем - 32-37° тепла, в горах ночью - 12-17° тепла, днем – 20-25° тепла.