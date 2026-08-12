В парламенте Армении устроили бойкот Гарегину II - ВИДЕО

Депутаты Национального собрания Армении от правящей партии начали стучать по столу при упоминании Католикоса всех армян Гарегина II.

Такой своеобразный бойкот они устроили во время выступления представителя оппозиционной фракции "Армения" Кристине Варданян.

В свою очередь коллеги депутата по оппозиции стали синхронно аплодировать. Сама Варданян сначала удивилась поведению членов правящей фракции "Гражданский договор", назвав это "подготовительным курсом для детсада".

Но потом спикер парламента Армении Рубен Рубинян прервал "шоу" и попросил Варданян продолжить выступление.

Следственный комитет Армении ранее возбудил уголовное дело после решения Гарегина II лишить сана епископа Геворка Сарояна (в миру — Арман Сароян). Сароян поддержал власти в конфликте с Армянской Апостольской церковью. Производство ведется по статьям о неисполнении судебного акта, воспрепятствовании его исполнению и склонении к неисполнению. Помимо Гарегина II, обвиняемыми по делу проходят еще шесть членов Высшего духовного совета ААЦ. 7 августа в Эчмиадзине состоялось первое судебное заседание по этому делу, на котором лично присутствовал глава Армянской Апостольской церкви.

Источник: Sputnik Армения