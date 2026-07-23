Погода на пятницу: В Баку ожидается до 38 градусов тепла 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 24 июля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +23…+25 °C, днем - +33…+38 °C. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью достигнет 75-80 %, днем - 45–50 %.

В районах Азербайджана преимущественно ожидается погода без осадков. Однако днем в отдельных горных районах возможны кратковременные небольшие дожди, грозы и град. Местами в горах временами будет наблюдаться туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +22…+27 °C, днем - +35…+39 °C, в горных районах ночью - +15…+20 °C, днем - +25…+30 °C.