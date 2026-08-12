Администрация Трампа планирует потратить $927 млн на капитальный ремонт Белого дома

Администрация президента США Дональда Трампа планирует потратить не менее $927 млн на масштабную реконструкцию и модернизацию Белого дома, сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные данные.

В эту сумму, как утверждает издание, входят расходы на работы в Лафайет-сквер, строительство новой вертолетной площадки, центра досмотра посетителей и другие проекты. Основная часть средств, по данным газеты, может поступить из налоговых поступлений.

При этом Трамп ранее неоднократно заявлял, что реконструкция будет полностью профинансирована частными донорами и не потребует денег из государственного бюджета.