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Администрация Трампа планирует потратить $927 млн на капитальный ремонт Белого дома

First News Media18:45 - Сегодня
Администрация Трампа планирует потратить $927 млн на капитальный ремонт Белого дома

Администрация президента США Дональда Трампа планирует потратить не менее $927 млн на масштабную реконструкцию и модернизацию Белого дома, сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные данные.

В эту сумму, как утверждает издание, входят расходы на работы в Лафайет-сквер, строительство новой вертолетной площадки, центра досмотра посетителей и другие проекты. Основная часть средств, по данным газеты, может поступить из налоговых поступлений.

При этом Трамп ранее неоднократно заявлял, что реконструкция будет полностью профинансирована частными донорами и не потребует денег из государственного бюджета.

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