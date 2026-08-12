В Баку и регионах Азербайджана идут дожди с грозами

Обнародована фактическая погода на 12 августа.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в настоящее время в некоторых районах страны наблюдается дождливая погода. Местами осадки носят ливневый, интенсивный и сильный характер, передает 1news.az.

Отмечается, что в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Шамахе, Халтане, Алтыагадже, Исмайыллы, Дашкесане, Кедабеке, Кяльбаджаре, Гусаре, Грызе, Сарыбаше (Гах), Кишчае (Шеки) и Шахдаге наблюдаются грозы, временами идет дождь.