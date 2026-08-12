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Международный аэропорт Гейдар Алиев определяет приоритеты следующего этапа углеродного менеджмента

First News Media17:11 - Сегодня
Международный аэропорт Гейдар Алиев определяет приоритеты следующего этапа углеродного менеджмента

В Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялся семинар, посвященный программе Airport Carbon Accreditation (ACA), организованный совместно аэропортом, «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) и компанией «QSI».

В ходе семинара, прошедшего в Международном аэропорту Гейдар Алиев — первом аэропорту региона, достигшем 3-го уровня аккредитации ACA, — были обсуждены требования для перехода на последующие уровни аккредитации, цели AZAL по декарбонизации в рамках стратегии ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление), а также направления дальнейшей работы.

Семинар провел генеральный директор компании «QSI» Окай Кайханлы. В центре внимания были системный мониторинг углеродных выбросов, обеспечение достоверного обмена данными и реализация совместных с партнерами инициатив по декарбонизации.

Особое внимание было уделено управлению косвенными выбросами, относящимися к Scope 3, а также более активному вовлечению ключевых участников аэропортовой экосистемы. В этом направлении предусматривается укрепление сотрудничества с авиакомпаниями, операторами наземного обслуживания, поставщиками топлива и энергии, транспортными компаниями и другими поставщиками услуг.

Отметим, что в Международном аэропорту Гейдар Алиев уже реализован ряд мер по повышению энергоэффективности и сокращению выбросов. Более 4 000 устаревших осветительных приборов заменены на энергоэффективные аналоги, внедрены современные системы управления освещением. В результате ежегодная экономия электроэнергии составляет около 1,2 ГВт·ч, а объем выбросов CO₂ сокращается примерно на 600 тонн в год.

С 2025 года в аэропорту ведется внедрение системы энергетического менеджмента ISO 50001:2018. В результате в 2025 году потребление электроэнергии в расчете на один рейс сократилось на 2,3% по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, в Терминале 1 модернизирована система управления зданием (Building Management System — BMS), что позволило повысить эффективность управления системами освещения и вентиляции. На следующем этапе предусматривается интеграция в BMS других систем, а также расширение проектов в области возобновляемой энергетики.

Реализованные меры являются частью долгосрочной работы Международного аэропорта Гейдар Алиев по поэтапному сокращению углеродных выбросов, повышению энергоэффективности и формированию более устойчивой аэропортовой экосистемы. Аэропорт продолжает системную работу в этом направлении, последовательно продвигаясь к своей долгосрочной цели — достижению нулевого баланса выбросов (Net Zero) к 2050 году.

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