Ираклий Кобахидзе: важно и дальше укреплять стратегические связи между Азербайджаном, Грузией и Турцией

Очень важно и дальше укреплять стратегические связи между Азербайджаном, Грузией и Турцией, в том числе в сфере связности, и правительство делает все возможное для достижения этой цели.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопросы журналистов.

Он отметил, что при принятии документа, подготовленного экспертами по вопросам транзита электроэнергии и проектов подводных кабелей, Европейский Союз включил проект подводного кабеля через Черное море в список проектов, представляющих общий интерес.

«У нас очень хорошая динамика в отношениях как с Азербайджаном, так и с Турцией, и мы будем продолжать активно работать в этом направлении», — подчеркнул он.