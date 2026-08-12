В Колумбии объявили трехдневный траур по жертвам землетрясения
Власти Колумбии объявили трехдневный траур в память о жертвах сильного землетрясения.
Соответствующий указ подписал президент страны Абелардо де ла Эсприэлья.
"Объявляется в память о жертвах национальный траур в течение трех дней", - сказано в заявлении администрации президента.
В течение этого времени национальный флаг будет приспущен во всех государственных зданиях страны, а также в посольствах и консульских представительствах Колумбии за рубежом.
Согласно последним данным, в результате землетрясения магнитудой 7,4 погибли 254 человека.
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