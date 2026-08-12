В Колумбии объявили трехдневный траур по жертвам землетрясения

Власти Колумбии объявили трехдневный траур в память о жертвах сильного землетрясения.

Соответствующий указ подписал президент страны Абелардо де ла Эсприэлья.

"Объявляется в память о жертвах национальный траур в течение трех дней", - сказано в заявлении администрации президента.

В течение этого времени национальный флаг будет приспущен во всех государственных зданиях страны, а также в посольствах и консульских представительствах Колумбии за рубежом.

Согласно последним данным, в результате землетрясения магнитудой 7,4 погибли 254 человека.