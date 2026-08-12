 «Теряем время и нервы»: Мурад Ариф и родители абитуриентов заявили о проблемах с электронными аттестатами | 1news.az | Новости
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Общество

«Теряем время и нервы»: Мурад Ариф и родители абитуриентов заявили о проблемах с электронными аттестатами

Фаига Мамедова17:04 - Сегодня
«Теряем время и нервы»: Мурад Ариф и родители абитуриентов заявили о проблемах с электронными аттестатами

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что школьные аттестаты в Азербайджане теперь выдаются в электронной форме.

Было отмечено, что выпускники 2026 года могут получить доступ к своим электронным документам об образовании, заверенным учебными заведениями, через веб-версию портала myGov в соответствующем разделе.

Также сообщалось, что выпускники могут получить свой документ об образовании в онлайн-формате в любое удобное время.

Однако реализация нововведения на практике столкнулась с препятствиями.

В редакцию 1news.az обратился родитель абитуриента, поступающего в зарубежный вуз.

По его словам, семья столкнулась с серьезными трудностями при оформлении документов: «Связано это с тем, что бумажные аттестаты полностью упразднили. При этом уполномоченные органы не принимают электронный аналог и не дают апостиль для признания аттестата за рубежом».

Он подчеркнул, что в условиях жестких временных рамок подачи документов в иностранные университеты эта несогласованность приводит к лишней волоките и риску сорвать зачисление.

На фоне этого обращения азербайджанский певец, композитор, музыкальный продюсер, шоумен и журналист Мурад Ариф также сделал пост на своей странице в социальной сети о том, что школьные аттестаты больше не выдаются в прежнем порядке.

«Школьные аттестаты больше не выдаются в прежнем порядке. Согласно новым правилам, документ предоставляется в электронном виде, в формате PDF.

Однако профильные структуры отказываются принимать данный электронный документ и ставить на него апостиль. Ребенок должен учиться за рубежом, а время на подачу документов уходит. Из-за этого мы теряем и время, и нервы.

Если аттестаты, выдаваемые по новой системе, не имеют полной юридической силы, то либо доведите систему до полноценного рабочего состояния, либо не создавайте людям дополнительных трудностей», - отметил Мурад Ариф.

Этот пост вызвал широкий резонанс и собрал множество комментариев от граждан, столкнувшихся с аналогичной проблемой. Приводим некоторые из них:

Возникает естественный вопрос: как будет урегулирована эта процедура и куда именно следует обращаться родителям для решения проблемы в оперативные сроки?

В связи со сложившейся ситуацией редакция 1news.az направила запрос в Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

«С 11 августа 2026 года государственные документы об образовании - аттестаты, подписанные руководителями общеобразовательных учреждений электронной цифровой подписью, стали доступны гражданам в электронной форме», - сообщили в ведомстве.

Как отметили в Государственное агентство по дошкольному и общему образованию, поскольку аттестаты подписаны руководителем учебного заведения электронной цифровой подписью, они являются официальными документами об образовании, имеющими полную юридическую силу. Согласно требованиям Закона Азербайджанской Республики «Об электронной подписи и электронном документе», усиленная электронная подпись имеет равную юридическую силу с собственноручной подписью, а электронный документ - с документом на бумажном носителе.

«Граждане могут получить, скачать, отправить свои документы об образовании, а также использовать их в качестве официального документа на платформе mygov.az в разделе «Мои данные об образовании» → «Мои электронные документы об образовании». Кроме того, подлинность документа можно проверить, отсканировав QR-код на электронном документе либо введя его номер и дату рождения владельца в разделе «Проверка документов» на сайте edu.gov.az», - указали в ведомстве.

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