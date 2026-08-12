Месси трогательно попрощался с отцом - ФОТО

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси поделился в соцсети эмоциональным посланием после смерти своего отца Хорхе Месси. Футболист признался, что не представляет, как будет жить дальше без близкого человека, который сопровождал его на протяжении всей карьеры.

Месси отметил, что всегда играл в футбол при поддержке отца, а теперь впервые серьезно задумался о своем будущем в спорте. По словам нападающего, ему особенно тяжело от того, что отец не успел пройти с ним последний этап этого пути.

Хорхе Месси скончался 8 августа после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием. Прощание состоялось на следующий день в Росарио в закрытом формате. Несмотря на повышенные меры безопасности, некоторым журналистам удалось проникнуть на церемонию.

После семейной трагедии Месси временно приостановил выступления за «Интер Майами». Еще в июне родственники футболиста подтверждали проблемы со здоровьем Хорхе, однако подробности его состояния не раскрывались.

22 июля Месси приехал в Росарио после чемпионата мира 2026 года, чтобы провести время с отцом. Позже футболист вернулся в расположение своего клуба.



