«Дневники принцессы» возвращаются: Одна из главных звёзд франшизы отказалась от съёмок

Американская актриса Джули Эндрюс подтвердила, что не появится в третьей части фильма «Дневники принцессы», несмотря на возвращение Энн Хэтэуэй.

Как сообщает The Hollywood Reporter, 90-летняя актриса рассказала, что считает возвращение к роли королевы Клариссы Ренальди слишком поздним для себя. По словам актрисы, история третьего фильма теперь сосредоточена на героине Энн Хэтэуэй - Мии Термополис, поэтому она не считает правильным снова становиться частью проекта.

«Думаю, для меня уже слишком поздно», - отметила Эндрюс, подчеркнув, что сейчас сосредоточена на написании книг, подкастах и работе с озвучкой.

При этом актриса положительно относится к продолжению франшизы и выразила надежду, что новая часть получится удачной. Энн Хэтэуэй, в свою очередь, вернется к роли Мии. Третья часть «Дневников принцессы» находится в разработке, режиссером проекта выступит Адель Лим.

Напомним, что Джули Эндрюс сыграла королеву Клариссу - бабушку Мии - в первых двух фильмах франшизы, вышедших в 2001 и 2004 годах. Именно роль в «Дневниках принцессы» стала одной из наиболее узнаваемых в позднем периоде ее карьеры.

Феликс Вишневецкий