«Новый Нахчыван»: каким его видит Президент

Нахчыван вступает в этап, когда его географическая обособленность все меньше определяет его будущее развитие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев представляет новую модель развития Автономной Республики – территория, которую долгие годы необходимо было защищать и обеспечивать всем необходимым, теперь должна стать пространством производства, энергетики, торговли и транзита.

В этой картине Нахчыван уже не периферия, а один из будущих узлов региональных связей – от Зангезурского коридора до европейских рынков. Теперь перед регионом ставится гораздо более масштабная задача - Нахчыван должен не только быть надежно обеспечен энергией, транспортом и современной инфраструктурой, но и сам стать источником экономической активности, центром производства и важным звеном евразийских коммуникаций. Именно такую перспективу обозначил президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в рамках поездки в Нахчыван. В словах президента просматривается более широкий замысел - превратить стратегическое положение автономии из фактора, требующего постоянного внимания государства, в одно из ее главных экономических преимуществ.

Президент отмечает, что уже это уже его 17-я поездка в Нахчыван, и каждая из них «имеет большое значение и прекрасные результаты». За эти годы было реализовано много важных проектов, обеспечено общее развитие Нахчывана, «и, конечно, в дальнейшем также будут приниматься необходимые решения и обеспечиваться стремительное социально-экономическое развитие Нахчывана».

За последние годы в Нахчыване был сформирован фундамент, без которого дальнейшая трансформация не представлялась возможной. Специфика эксклава требовала особого подхода, в частности, в вопросах безопасности, прежде всего, военной. Президент убежден, что эта задача остается одним из основных приоритетов.

«Разумеется, в эти годы в числе приоритетных вопросов прежде всего было укрепление оборонного потенциала Нахчывана. В этом направлении была проделана большая работа, и сегодня на церемонии вручения знамени в очередной раз была продемонстрирована военная мощь Нахчывана – как его оснащенность техникой, причем самой современной, так и создание новых сил коммандо. И это картина, которую мы в последнее время наблюдаем в Вооруженных силах Азербайджана. Как вы знаете, моим распоряжением в Нахчыване была создана Отдельная армия. Эта армия, конечно же, является неотъемлемой частью Вооруженных сил Азербайджана. Однако специфика, география Нахчывана и отсутствие географической связи с основной частью Азербайджана, конечно же, обусловили необходимость уделять более пристальное внимание безопасности этого края – Нахчыванской Автономной Республики, и это остается неизменным. Поэтому это первое условие. Как я отметил сегодня, Вооруженные силы Азербайджана обладают весом в регионе. В том числе военный потенциал Нахчывана с каждым днем укрепляется и будет укрепляться».

Безопасность Нахчывана всегда была важной частью государственной повестки. Географическая отделенность от основной территории Азербайджана объективно требовала особого внимания как к оборонным возможностям региона, так и его энергетическому снабжению и устойчивости жизненно важных коммуникаций. Однако вопросы безопасности включают не только военную составляющую. Не менее важное место в этой системе занимает энергетическая безопасность - способность региона гарантированно обеспечивать себя энергией и сохранять устойчивость.

Президент в этой связи отмечает расширение пространства для экономических и инфраструктурных проектов. Такой переход особенно заметен в промышленности. Заложенный в Нахчыване промышленный парк должен стать не просто очередным объектом инфраструктуры, а площадкой для создания новых производств и рабочих мест. По площади он уступает среди промышленных парков Азербайджана только Сумгайытскому.

«В то же время в качестве составной части этого парка будет построена тепловая электростанция мощностью 300 мегаватт, - заявил президент. - Должен отметить, что сегодня генерирующие мощности Нахчывана составляют около 200 мегаватт. Только одна эта станция приведет к их увеличению в 1,5 раза. Естественно, у этой станции две цели: первая – обеспечение Нахчыванской Автономной Республики постоянной энергией, вторая – вопросы экспорта».

В то же время, как отмечает глава государства, указанные 200 мегаватт генерирующих мощностей превышают сегодняшние потребности Нахчывана, и с учетом этого, «будет предусмотрен и экспорт больших объемов электроэнергии из Нахчывана».

Отдельное место в концепции энергобезопасности Нахчывана занимает зеленая повестка. «Здесь было построено множество гидро- и солнечных электростанций, электростанция модульного типа. Энергетическая безопасность – это второй по важности фактор после физической безопасности. Сегодня, как я уже сказал, был заложен фундамент тепловой электростанции мощностью 300 мегаватт и я ознакомился со строительством двух солнечных электростанций мощностью 50 мегаватт.

Потенциал солнечной энергии в Нахчыване огромен. Согласно проведенному мониторингу и точному анализу самым благоприятным местом для производства солнечной электроэнергии на территории Азербайджана является Нахчыван. Поэтому уже выделена территория площадью более 600 гектаров, и там будут построены солнечные электростанции мощностью в сотни мегаватт.

Отрадно, что созданием возобновляемых источников энергии у нас, как правило, занимается частный сектор. Предоставленная мне сегодня информация показывает, что с экономической точки зрения, то есть с точки зрения доходности, эти проекты привлекательны для инвесторов.

Здесь важную роль играют как положительный инвестиционный климат в Азербайджане, так и государственная поддержка развития возобновляемых источников энергии и в целом наш растущий потенциал, включая экспортные возможности. Потому что, как я уже отметил, сегодня Нахчыван полностью застрахован с точки зрения обеспечения электроэнергией», - сказал президент.

Энергетическая безопасность Нахчывана в этой логике выходит далеко за рамки внутренних потребностей региона. На фоне войн, нестабильности транспортных маршрутов и растущих рисков для энергетических цепочек способность гарантировать бесперебойное снабжение становится самостоятельным фактором стратегической устойчивости. Именно поэтому Баку стремится не просто обеспечить Нахчыван необходимыми ресурсами, а создать систему, максимально защищенную от внешних потрясений. «Если сегодня в нашем регионе и есть редкие страны, не имеющие проблем с электроэнергией, то Азербайджан занимает среди них первое место. Потому что в силу тех или иных причин в нашем регионе переживается энергетический кризис, который может углубиться. Это и войны, идущие в нашем регионе, и растущие риски, и разрыв транспортных цепочек, связанных с транспортировкой энергоносителей, и другие факторы. Не исключено, что в будущем могут произойти новые неприятные события. Поэтому особая роль Азербайджана здесь неоспорима. Мы должны сделать так, чтобы непрерывное и устойчивое энергоснабжение Нахчывана никогда не нарушалось», - так говорит об этом президент Ильхам Алиев.

Еще один шаг, направленный на обеспечение энергетической безопасности Нахчывана – газификация. И если, как отмечает глава государства, в целом уровень газификации в Азербайджане составляет 96 процентов, что также является очень высокой цифрой, в Нахчыване этот показатель уже достиг 100 процентов: «Для этих целей в свое время, опять же по моей инициативе, мы подписали с Исламской Республикой Иран соглашение об обмене газом. На основании этого соглашения был проложен газопровод из Ирана в Азербайджан и в то же время была обеспечена транспортировка газа из Астаринского района Азербайджана на территорию Ирана. То есть путем обмена мы на 100 процентов обеспечили Нахчыван газом. Параллельно с этим мы провели газификацию. Вот уже столько лет – могу сказать почти 15 лет, а может, и больше, – газификация в Нахчыване составляет 100 процентов».

Не менее важным элементом устойчивости Нахчывана становятся надежные транспортные коммуникации. Восстановление прямой связи с основной частью Азербайджана способно принципиально изменить положение автономии, снизить зависимость от внешних маршрутов и, более того, одновременно превратить ее географическое положение в стратегическое преимущество. Речь идет уже не просто о восстановлении транспортного сообщения, а о формировании новой системы связности, которая способна изменить конфигурацию региональных маршрутов.

«Создание Зангезурского коридора, как вам известно, было нашей инициативой. Соединение основной части Азербайджана с его неотъемлемой частью – Нахчываном было нашей давней мечтой. Мы с уверенностью и очень умело шли, приближались к этой цели и уже приблизились к ней», - заявил президент.

Работа над этим направлением получила новый импульс после Вашингтонского саммита 8 августа 2025 года. Но принципиально важно другое - Баку не ждал завершения всех внешних участков инфраструктуры, чтобы начать собственную работу: «Как только завершилась Вторая Карабахская война, мы сразу же приступили к восстановлению как железных, так и автомобильных дорог, в том числе к строительству дорог, ведущих в Нахчыван. Сегодня автомобильная дорога Горадиз-Агбенд практически готова. Остался ряд мелких вопросов. Строительство железной дороги также идет быстрыми темпами. Мы можем ускорить этот проект в любой момент. Просто не видим в этом необходимости из-за неготовности армянского участка. Чтобы направить инвестиции и капиталовложения на решение более важных и неотложных вопросов.

Но в любом случае, в следующем году железная дорога также достигнет армянской границы. А что касается строительства Нахчыванской железной дороги, то в настоящее время работа идет. По моему поручению этими работами занимается Министерство транспорта. ЗАО «Азербайджанские железные дороги» приступило к строительным работам в направлении Ордубада, и отсутствующие участки будут построены заново. Двух участков не существовало, оба находятся вблизи армянской границы – один на территории Ордубадского, второй - Садаракского района. Протяженность обоих участков не очень большая, примерно 3-5-7 километров. Оставшийся участок железной дороги в принципе находится в рабочем состоянии, он и сегодня используется и может быть использован. Просто пропускная способность существующей сегодня железной дороги составляет 1,5 миллиона тонн. На начальном этапе достаточно, чтобы эта дорога, являющаяся ответвлением Зангезурского коридора и коридора Восток-Запад в целом, начала функционировать. Но мы хотим, чтобы по этому транспортному коридору проходило не менее 15 миллионов тонн грузов. Для этого необходимо восстановить и реабилитировать существующую сегодня железную дорогу. Информация и презентация, представленные мне сегодня, были очень важными. И мое указание заключалось в том, что не нужно терять время. Азербайджан на свои средства может и должен привести эту железную дорогу полностью в рабочее состояние и обеспечить доведение ее пропускной способности до 15 миллионов тонн».

Как видно, сегодня речь идет уже не просто о восстановлении исторического сообщения как такового, а о создании современной магистрали, способной работать в составе международных транспортных сетей.

При этом Баку открыт и для международного участия: «Ммногие международные структуры, некоторые страны заинтересованы в этой дороге, особенно в Нахчыванском сегменте Азербайджанских железных дорог. Одна из них – Европейский Союз. Представители Европейского Союза были командированы в Нахчыван. Здесь на местах они ознакомились с ситуацией и также хотят стать участниками этого коридора».

«Мы в принципе не возражаем. Наша позиция такова, что «Азербайджанские железные дороги» уже завершают все работы на территориях, расположенных в основной части Азербайджана, и здесь нет необходимости в каком-либо иностранном участии. Что касается реабилитации Нахчыванской железной дороги, то в принципе здесь может быть создан международный консорциум. Конечно, при условии, что контрольный пакет акций будет принадлежать Азербайджанскому государству, международный консорциум может состоять из инвесторов, и мы открыты для этого. Даже без их участия мы сами проложим эту дорогу. Сейчас у нас нет никаких финансовых проблем. Даже если бы они были, мы всегда нашли бы средства для этого важного проекта. Но мы считаем, что для того, чтобы сделать эту дорогу более привлекательной для международных акторов и потенциальных грузоотправителей, проект Нахчыванской железной дороги, именно как я сказал, может быть реализован консорциумом, состоящим из нескольких компаний.

В связи с этим вопросом мы получили несколько посланий из разных стран. Я пока не хочу об этом говорить. С концептуальной точки зрения это возможно. Однако сегодня я также сказал об этом министру транспорта и начальнику Железнодорожного управления, что мы, конечно, открыты для этого, но не хотим терять время. Потому что во время последнего разговора с господином Президентом Трампом стало ясно, что строительство железной дороги на территории Армении должно начаться в этом году, там всего 42 километра дороги.

А на территории Нахчывана, согласно новому технико-экономическому обоснованию – потому что разработано совершенно новое технико-экономическое обоснование – протяженность дороги составит 194 километра. Раньше она была короче. Почему она теперь длиннее? Потому что раньше повороты были короче, и если мы возьмем ту линию за основу и восстановим ее в прежнем виде, она не сможет пропускать 15 миллионов тонн грузов. Поэтому дорога будет длиннее – 194 километра. Мы не можем терять время. У нас есть средства и в этом, и в следующем году. Поэтому мои слова, вероятно, дойдут до разных адресатов. Если кто-то хочет участвовать в этом проекте, пусть не тратит время и как можно скорее договаривается с нами. Потому что некоторые бюрократические препоны, затягивание вопросов - это не наш, не азербайджанский, метод управления. Мы выявляем проблемы, принимаем решения и немедленно приступаем к реализации», - заявил глава государства.

И здесь проявляется еще одна важная черта новой транспортной политики государства - Нахчыван рассматривается как один из наиболее активных центров стратегического маршрута. То есть, значение новых коммуникаций выходит далеко за рамки восстановления сообщения между Нахчываном и основной частью Азербайджана. Их стратегический потенциал определяется возможностью встроить автономию сразу в несколько международных транспортных маршрутов. Вот что говорит об этом президент: «Эта дорога, как я уже говорил, будет важна не только для Азербайджана, но и для более обширной географии. Потому что, как я уже отмечал, она станет одним из ответвлений транспортного коридора Восток-Запад. В то же время она станет ответвлением транспортного коридора Север-Юг. Потому что сегодня, когда говорят о транспортном коридоре Север-Юг, обычно подразумевают маршрут Россия-Азербайджан-Иран, то есть переход в Астару и проект Астара-Решт на территории Ирана. Насколько мне известно, реализация проекта либо уже началась, либо начнется. В любом случае, на территории Азербайджана этот проект готов. Но после открытия Зангезурского коридора будет открыта вторая железнодорожная линия из Азербайджана в Иран. Существует железная дорога от Зангезурского коридора с въездом в Нахчыван, и от железнодорожной станции Джульфа до Ирана. То есть этот проект можно реализовать быстрее. Транспортный коридор Север-Юг направлен в сторону Персидского залива. Оттуда он может протянуться, например, до Пакистана, который находится близко к этому региону. То есть это будет очень важный транспортный проект, в центре которого находится Нахчыван».

Экономический эффект такого положения очевиден - крупный грузопоток означает спрос на логистику, склады, обслуживание, производство и новые услуги. Поэтому транспортная инфраструктура в данном случае становится не самоцелью, а механизмом структурной перестройки экономики автономии: «Поэтому сегодня со стратегической точки зрения, помимо тех факторов, о которых я уже сказал, очень важную роль играет еще и этот фактор. Конечно, прохождение отсюда, скажем, 15 миллионов тонн грузов, а может, и еще более значительного объема, приведет к большому оживлению. Будет открыто больше рабочих мест, повысится экономическая активность, и Нахчыван, могу сказать, станет одним из незаменимых транспортных хабов. Это вполне возможно. Все мы хорошо знаем, много раз об этом говорили, наша страна не имеет выхода к открытым морям, к океанам. Но сегодня, когда обсуждается реализация евразийских транспортных коридоров, нас невозможно обойти. И Нахчыван ожидает такое же будущее, что, конечно же, принесет нам как экономические, так и другие дивиденды».

Однако Зангезурский коридор – уже не только транспортный проект, азербайджанский лидер рассматривает его шире: «Например, у нас готов проект прокладки линий электропередачи из основной части Азербайджана в Нахчыван через территорию Армении. В освобожденном от оккупации Джебраильском районе построена очень большая подстанция. Основная ее функция – передача электроэнергии. Такие подстанции называют преобразовательными подстанциями. Она была построена не для внутреннего энергоснабжения, а для передачи больших объемов энергии. Она готова. Она была построена специально для Зангезурского электроэнергетического коридора».

«В результате анализа, проведенного нашими специалистами на территории Армении, были даже определены места где именно должны быть установлены электрические столбы. Надеюсь, что армянская сторона также не будет затягивать этот вопрос. Поскольку это в первую очередь может понадобиться им самим, ведь их основным источником энергии на сегодняшний день является атомная электростанция, управление которой, к тому же, находится не в их руках. Это во-первых. Во-вторых, эта станция устарела и представляет собой источник опасности для всего региона. Азербайджан и Турция неоднократно выражали свою обеспокоенность по этому вопросу на различных международных платформах. Продление срока эксплуатации этой станции не может быть бесконечным процессом, рано или поздно она должна быть закрыта. Естественно, если она закроется, Армения полностью погрузится в энергетический кризис. Поэтому, как говорится, наличие дополнительного источника может принести только пользу.

К примеру, сегодня наши энергетические линии соединены с Россией, Ираном и Грузией, а через Грузию - с Турцией. Поэтому энергетический коридор, который протянется от территории Армении до Нахчывана, затем в Турцию и Европу, также позволит энергетической системе Армении выстоять в случае кризиса. Поэтому, чем скорее мы это реализуем, тем лучше. Конечно, вам хорошо известно, что за последние пять лет мы установили столбы в снегу в горах Кяльбаджара на высоте 3500 метров. То есть если нам предстоит реализовать этот проект, это займет максимум шесть месяцев.

Но Армения, конечно, должна сделать это сама. Поэтому считаю, что необходимо поскорее внести ясность в этот вопрос. Это будет неотъемлемой частью Зангезурского коридора, TRIPP. Потому что этот проект – это не только железная дорога, автомагистраль. Здесь могут пройти даже оптоволоконный кабель, линии электропередачи, а в будущем, при необходимости, и нефте- и газопроводы.

Потому что чем больше альтернатив, тем лучше для всех. Поэтому, отвечая на вопрос об энергетической безопасности Нахчывана, хотел бы вернуться к тому, о чем говорил ранее: здесь создается и фактически создана абсолютно устойчивая и застрахованная энергетическая система, но мы продолжаем ее совершенствовать. Конечно, нам необходимо расширять экспортные возможности, в том числе и с территории Нахчывана», - заявил президент.

«Еще раз говорю, в нашем регионе кроме нас нет другой страны, которая была бы обеспечена таким объемом энергоресурсов, будь то нефть и газ или электроэнергия. Расширяя наши возможности экспорта в соседние страны, мы выйдем и на европейский рынок. Потому что мы сейчас вышли на европейский рынок со своей нефтью, газом. Но мы хотим выйти туда и с электроэнергией.

Сегодня единственный маршрут – это Грузия, Турция, а затем Европа. Мы должны расширить его. Кроме того, готово технико-экономическое обоснование проекта Черноморского энергокабеля. Но если будет вторая линия, это только увеличит нашу силу. Вы, наверное, также помните, что еще в ноябре 2024 года, в ходе COP29, мы с президентами Казахстана, Узбекистана договорились и подписали соглашение о прокладке электрического кабеля по дну Каспийского моря. То есть мы должны быть готовы и к этому.

Азербайджан проявит себя как страна, производящая, принимающая, передающая и экспортирующая электроэнергию. То есть таковы наши стратегические взгляды и планы. Повторюсь, эти планы отвечают интересам стран, расположенных вокруг нас. Просто координационная работа здесь должна вестись правильно, на необходимом уровне, и переговоры должны быть ускорены. Могу сказать, что сегодня переговоры об этом идут и с Турцией, и с Ираном. Пока рано что-либо говорить. А что касается Армении, хочу еще раз сказать: чем скорее на ее территории будет создан энергетический коридор, тем лучше будет для TRIPP и для всего региона», - подчеркнул глава государства.

Важное значение имеет и то, как президент связывает Нахчыван с освобожденными землями - Карабахом и Восточным Зангезуром единой логикой развития территорий, каждая из которых имеет собственную специфику, но при этом включается в общую экономическую и инфраструктурную систему. «Учитывая, что Карабах и Восточный Зангезур строятся практически с нуля, расстояние между Зангиланским и Ордубадским районами составляет всего 42 километра. Это фактически единое пространство, так было и исторически. Зангезур, Нахчыван, Карабах были единым пространством, и миграция людей происходила на протяжении веков. Поэтому на этой обширной географической территории у многих есть родня, и мы рассматриваем это как единый, образцовый край развития», - сказал глава государства.

Он напомнил, что Карабах и Восточный Зангезур объявлены зоной зеленой энергии, Нахчыван тоже зона зеленой энергии: «На сегодняшний день большая часть производимой здесь энергии приходится на долю возобновляемых источников. Мы уже создали две системы хранения энергии на основе аккумуляторных батарей мощностью 250 мегаватт. Я дал поручение, чтобы в Нахчыване на первом этапе также была установлена система хранения энергии на основе аккумуляторных батарей мощностью не менее 100 мегаватт. Потому что здесь также работают электростанции на возобновляемых источниках энергии – солнечные и гидроэлектростанции. Поэтому для аккумулирования этой энергии нам необходимо использовать эти современные технологии».

Все эти работы уже продолжаются системно: «Если мы посмотрим на географическое положение нашей страны, то увидим, что для каждого региона существует специальный план развития. Каждый наш экономический район успешно развивается, и это обеспечивает общее развитие нашей страны. Поэтому планы огромны, и у меня нет никаких сомнений, что они будут реализованы. Потому что есть сильная воля, есть и финансовые ресурсы, и мы ни от кого не зависим. Создавая в Нахчыване систему управления, аналогичную действующей в Карабахе и Восточном Зангезуре, мы фактически объединяем эти три региона и с административной точки зрения. Конечно, при условии сохранения статуса Нахчыванской Автономной Республики как автономной республики, однако правила управления должны совершенствоваться.

Мы увидели преимущества новой системы управления в Карабахе и Восточном Зангезуре. Уверен, что более 90 тысяч проживающих там людей тоже это видят. Такая же система управления – специальное представительство Президента – была применена и в Нахчыване. Таким образом, эти структурные реформы, проводимые параллельно с кадровыми преобразованиями, безусловно, представляют собой подход, направленный на достижение главной цели - чтобы этот регион, этот древний край постоянно развивался, чтобы люди жили здесь в комфорте, безопасности и благополучии», - заявил Ильхам Алиев.

В стратегическом видении главы государства просматривается четкая последовательность - безопасность создает основу стабильности, энергетика обеспечивает устойчивость, транспорт открывает внешние рынки, промышленность и инвестиции формируют рабочие места, а современная городская и социальная инфраструктура делает экономический рост ощутимым для населения. Именно поэтому нынешний Нахчыван в этой концепции уже нельзя рассматривать исключительно через призму его географической обособленности.

Его положение постепенно превращается из ограничения в преимущество. На пересечении маршрутов Восток–Запад и Север–Юг, рядом с Турцией и Ираном, в перспективе соединенный с основной частью Азербайджана через Зангезурский коридор и одновременно встроенный в энергетические и цифровые коммуникации, Нахчыван получает возможность выйти далеко за рамки регионального значения.

Президент фактически говорит о переходе от модели обеспечения Нахчывана ресурсами к модели использования его потенциала. И если первый этап был связан с тем, чтобы сделать регион безопасным, устойчивым и обеспеченным всем необходимым, то следующий - с тем, чтобы сделать его производящим, экспортирующим и соединяющим.

Именно в этом заключается главный смысл обозначенного президентом «нового Нахчывана» - это не периферия, которую необходимо связывать с внешним миром, а территория, которая сама становится одним из важных связующих звеньев огромного географического пространства.