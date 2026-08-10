Гази продаёт носки у метро: В Госагентстве сделали заявление – ВИДЕО

В социальных сетях распространилось очередное видео, на котором, как утверждается, гази Вугар Гусейнов продаёт носки возле станции метро.

Отмечается, что кадры были сняты в автобусе маршрута №141 возле станции метро «Нефтчиляр» - сообщалось, что гази нуждается в деньгах на лечение своего больного ребёнка и именно по этой причине продаёт носки.

В комментарии Qafqazinfo.az в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию и экспертизе отметили, что житель Агдашского района Вугар Гусейнов (2001 г.р.) с 2022 года получает пособие от Государственного фонда социальной защиты как ветеран войны.

Подчеркивается, что в связи с ранением, полученным во время войны, ему была выплачена единовременная страховая выплата в размере 2750 манатов.

Отмечается, что каждое его обращение в Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и экспертизе для оценки инвалидности было рассмотрено – в связи с отсутствием признаков инвалидности по состоянию здоровья было принято соответствующее решение, о чём ему была предоставлена подробная информация».

Для обеспечения занятости В. Гусейнова также была проведена соответствующая работа. В рамках программы самозанятости его зарегистрировали для создания овцеводческого хозяйства - в случае создания им необходимых условий для содержания животных ему будет предоставлено хозяйство в рамках данной программы.

Напомним, что ранее также распространялись кадры, на которых Вюгар Гусейнов продавал носки у выхода из станции метро, опираясь на трость.