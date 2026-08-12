Салхаб Мамедов раскрыл детали создания памятника Аджеми Нахчывани

В расположенном в Нахчыване комплексе отдыха «Əcəmi seyrangahı» памятник архитектору Аджеми Нахчывани является одним из наиболее примечательных элементов территории как с художественной, так и с архитектурной точки зрения.

Об этом в комментарии АЗЕРТАДЖ заявил один из авторов памятника, народный художник Салхаб Мамедов, отметивший, что монумент хорошо виден с разных направлений: «Скульптура первоначально была выполнена из глины, затем изготовлена гипсовая форма, а на завершающем этапе памятник отлили из бронзы. Нижняя часть монумента изготовлена из цельного гранита. Прилегающая территория оформлена керамической плиткой и мрамором».

Народный художник отметил, что скульптура выполнена из бронзы, а постамент из гранита. Высота скульптуры составляет 270 сантиметров, постамента - 90 сантиметров.

Рассказывая об этапах создания памятника, С. Мамедов отметил следующее: «Вместе с народным художником Али Ибадуллаевым и председателем Союза архитекторов Нахчыванской АР Гейдаром Ахмедовым мы работали над скульптурой в течение 8-9 месяцев. Работа началась в ноябре и завершилась около месяца назад. Общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда высоко ценил культуру и искусство, а также труд деятелей искусства. Это внимание и забота успешно продолжаются благодаря Президенту Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой. В соответствии с поручениями, определенными на основании соответствующего Распоряжения, подписанного Президентом Ильхамом Алиевым в прошлом году в связи с празднованием 900-летия Аджеми Нахчывани и установкой его памятника, поставленные задачи уже выполнены. Сегодня в Азербайджане проводится важная работа по развитию искусства, сохранению историко-культурного наследия и увековечению памяти выдающихся личностей».

Источник: АЗЕРТАДЖ