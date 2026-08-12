Нахчыванский узел: Азербайджан формирует новую геополитическую конфигурацию Южного Кавказа - МНЕНИЕ

Визит Президента Ильхама Алиева в Нахчыванскую Автономную Республику и озвученные им программные заявления обозначили новый этап в реализации стратегических и инфраструктурных приоритетов Азербайджана.

На фоне продолжающейся глобальной турбулентности Баку не просто адаптируется к внешним вызовам, а выступает архитектором ключевых логистических и энергетических маршрутов региона.

Специально для 1news.az политический аналитик Эльмира Талыбзаде подробно разобрала, как Нахчыван превращается из изолированной территории в центральный хаб пересечения глобальных транспортных коридоров, и почему экономическая трансформация автономии неразрывно связана с укреплением оборонного потенциала страны.

«Визит президента Ильхама Алиева в Нахчыван и месседжи, озвученные им в ходе интервью, в первую очередь служат демонстрацией того, как именно Азербайджан собирается использовать новую геополитическую конфигурацию Южного Кавказа.

Сегодня, в период столь высокой международной турбулентности, на фоне активных боевых действий и тлеющих конфликтов, пока другие государства региона вынуждены лишь адаптироваться к меняющимся логистическим маршрутам, энергетическим рискам и внешнему давлению, Азербайджан стремится сам формировать и фактически уже стал частью инфраструктуры, через которую будет проходить эта новая региональная система.

Если смотреть на совокупность озвученных президентом Ильхамом Алиевым цифр, речь идет о формировании нового стратегического узла Азербайджана, в котором ключевые пересекающиеся элементы — военная безопасность, транспорт, энергетика, промышленность и внешняя торговля — начинают работать как единая система.

И эти месседжи были озвучены не случайно именно в Нахчыване: вопреки своей многолетней географической изолированности, сегодня автономия превращается в потенциальную точку сопряжения сразу нескольких региональных экономических осей.

Особенно показательно то, насколько быстро Азербайджан физически подводит инфраструктуру к моменту открытия Зангезурского маршрута. Автомобильная дорога Горадиз – Агбенд практически завершена, железнодорожное строительство на азербайджанской территории активно продвигается и уже находится на стадии финиша, а в Нахчыване параллельно начата реконструкция собственной железнодорожной сети.

Новый проект предусматривает прокладку линии протяженностью 194,2 км вместо прежних 188 км. Это связано с тем, что мы отходим от логики устаревшей исторической конфигурации: проект проектируется с расчетом на будущую перспективу и растущую грузовую нагрузку. Пропускная способность этой магистрали должна быть доведена до 15 млн тонн в год.

Можно смело говорить, что на территории Азербайджана фактически уже создана инфраструктура, опередившая как политические, так и строительные процессы на армянском участке. Это наглядно свидетельствует о том, что Баку не просто пассивно ожидает реализации проекта TRIPP, а заблаговременно формирует свою часть маршрута, оставляя за собой возможность ускорить процессы в любой удобный момент.

Причём мы должны понимать, что 15 млн тонн — это уже инфраструктура регионального масштаба. Для сравнения: действующая железная дорога в Нахчыване сегодня способна перевозить около 1,5 млн тонн. То есть, как мы видим, речь идёт о потенциально десятикратном увеличении пропускной способности.

Более того, Азербайджан демонстрирует готовность самостоятельно профинансировать модернизацию своей части проекта. В этом контексте международные консорциумы станут действительно выгодным, но лишь дополнительным инструментом для привлечения капитала и международных грузопотоков. Согласно этой «формуле», непосредственный контроль продолжит оставаться за азербайджанским государством, являясь важнейшей составляющей нашего долгосрочного экономического суверенитета.

Ещё один интересный момент: в своём интервью президент описал Нахчыван как перспективную точку пересечения коридоров Восток – Запад и Север – Юг. После открытия этого маршрута появится возможность соединить железнодорожную сеть основной территории Азербайджана с Нахчываном, а через Джульфу — выйти на Иран.

То есть один и тот же инфраструктурный узел потенциально получает прямой выход сразу на Турцию, Иран, Россию, Центральную Азию и далее на европейские рынки, превращаясь в крупный распределительный хаб. И в этом контексте, безусловно, ключевое значение приобретает Срединный коридор.

Азербайджан за последние годы последовательно и закономерно превращает свое сложное, но уникальное географическое положение из пассивного преимущества в мощный инфраструктурный актив.

Как это реализуется на практике? К примеру, показатели грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) в 2024 году выросли примерно на 62% по сравнению с предыдущим годом. В целом за последние годы транзит через территорию Азербайджана увеличился на 80–90%.

Однако этот этап нами уже пройден: в долгосрочной перспективе мы не ограничиваемся статусом исключительно страны-транзитера. Наглядным подтверждением тому служит масштабное развитие железнодорожных и автомагистралей, логистических центров, портовой инфраструктуры, наращивание энергетических мощностей и цифровых коммуникаций. Принципиально важно другое — Баку уже вышел за рамки роли транзитной территории, превращаясь в полноценный международный инфраструктурный и логистический хаб.

Создаются железные дороги, автомобильные магистрали, логистические центры, портовая инфраструктура, энергетические мощности и цифровые коммуникации. То есть через нас уже не просто «перевозят» грузы, а полностью организуют и управляют транспортными потоками. В этой конфигурации Нахчыван становится вторым, южным продолжением масштабной национальной системы.

Как совершенно точно отметил президент, энергетическая составляющая Зангезурского коридора потенциально превращает его из чисто транспортного проекта в инфраструктурный коридор нового поколения. Это принципиальная смена логики: в XXI веке ценность любого коридора определяется уже не километрами проложенной железной дороги, а количеством и разнообразием потоков, которые он способен пропускать одновременно.

Говоря об энергетике, я бы хотела отметить, что Азербайджан планирует выход на европейский рынок уже не только с нефтью и газом, но и с электроэнергией. В настоящее время уже функционирует маршрут через Грузию и Турцию, активно развивается проект Черноморского подводного кабеля, а после подписания соглашений с Казахстаном и Узбекистаном открывается ещё одна масштабная перспектива — транзит электроэнергии из Центральной Азии через Каспийское море.

Все эти и многие другие инициативы, направленные на социально-экономическое развитие автономии, наглядно свидетельствуют о том, что Нахчыван имеет все шансы превратиться из изолированного региона в полноценный деловой центр Азербайджана. Соответственно, создание новых рабочих мест будет способствовать повышению уровня жизни местного населения, а также привлечению иностранного капитала, инвестиций и др.

При всём этом возникает более широкий феномен, особенность которого заключается в том, что страна в условиях крайне неблагоприятной внешней среды не просто сохраняет экономическую устойчивость, а параллельно формирует новые каналы роста и расширяет уже существующие.

За последние годы Азербайджан постоянно находился между несколькими зонами серьезной геополитической нестабильности: на севере — российско-украинская война, на юге — напряженность вокруг Ирана и периодические кризисы на Ближнем Востоке, на западе — многолетний конфликт с Арменией и длительное отсутствие дипломатических контактов между Баку и Ереваном.

На мой взгляд, в этом и состоит уникальность экономической модели, которую шаг за шагом реализует руководство Азербайджана в последние годы. Мы не ждём стабилизации внешней среды, а создаём инфраструктуру, позволяющую извлекать выгоду даже из её нестабильности.

Как бы цинично это ни звучало, чем сильнее подвергаются эрозии или становятся рискованными традиционные транспортные маршруты, тем выше значение альтернативных путей и диверсификации. Чем сложнее отношения между крупными державами, тем ценнее становятся прагматичные государства, способные одновременно выстраивать конструктивное взаимодействие с Россией, Турцией, Ираном, ЕС, Центральной Азией и США.

На этом фоне особенно важна военная составляющая визита — её нельзя рассматривать в отрыве от экономики. Сильная экономика естественным образом подразумевает сильный военный потенциал: оснащённый арсенал, высочайший уровень боевой подготовки и широкое применение передовых технологий. В этом контексте принципиально важно, что глава государства напрямую связал отсутствие сухопутной связи Нахчывана с основной территорией Азербайджана с необходимостью особого обеспечения его безопасности. Создание Отдельной общевойсковой армии и новых подразделений коммандос, оснащение их современной техникой и дальнейшее укрепление оборонного потенциала Нахчывана означают, что Баку не допускает ситуации, при которой экономическая трансформация региона опережала бы его безопасность. Необходимо надёжно укреплять периметр, внутри которого формируется инфраструктурная и экономическая связанность. В этой связи роль и значение Шушинской декларации 2021 года будут только возрастать. В более широком региональном контуре к этому добавляются Совместная декларация о стратегическом партнёрстве с Пакистаном 2015 года, военная составляющая трехсторонней конфигурации Азербайджан – Турция – Пакистан, Декларация об углублении стратегического партнёрства и развитии всестороннего сотрудничества с Узбекистаном 2022 года, многостороннее стратегическое партнёрство с Казахстаном и другие ключевые соглашения. И, наконец, принципиально новым элементом стала американо-азербайджанская Хартия о стратегическом партнёрстве 2026 года, в которой региональная связанность, безопасность и другие ключевые векторы взаимодействия уже объединены в единую стратегическую повестку».