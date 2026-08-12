Без дипломов и лицензий: в клиниках Баку вели прием «врачи» без медобразования - ВИДЕО

В службу горячей линии Baku TV поступило обращение о том, что в клинике Laçın Dental Clinic, расположенной в Наримановском районе, стоматологической деятельностью занимается Айтен Вердиева, предположительно не имеющая медицинского образования.

Съемочная группа телеканала отправилась в клинику для расследования ситуации. Корреспондент сначала прошел осмотр у Айтен Вердиевой, после чего попросил предоставить сведения о ее медицинском образовании. Однако она отказалась отвечать на вопросы и выгнала журналистов из своего кабинета.

Затем съемочная группа направилась в эстетическую клинику Dental Butik, где работает еще один упоминаемый врач - Айнур Демирова. Хотя в клинике заявили, что работают в рамках закона, отвечать на вопросы и предъявить документы, подтверждающие наличие медицинского образования, там отказались. Сотрудница клиники заявила корреспонденту: «Здесь все работает по закону. Врача сейчас нет на месте». Когда же журналист ответил, что врач находится в здании, представившаяся регистратором женщина заявила: «Меня закон не интересует».

В связи с данным инцидентом был направлен запрос в Министерство здравоохранения. В ведомстве сообщили, что в Едином реестре медицинских работников Минздрава врач-стоматолог Айтен Новруз гызы Вердиева, а также гражданка Айнур Демирова не числятся. Кроме того, в электронной системе Центра аналитической экспертизы частные медицинские учреждения с юридическими названиями Laçın Klinikası и Dental Butik отсутствуют.