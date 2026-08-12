В Бразилии в автобусе клуба «Сан-Паулу» обнаружили 86,5 кг марихуаны

Бразильская полиция обнаружила в автобусе футбольного клуба «Сан-Паулу» крупную партию наркотиков, сообщает UOL.

Автобус, который должен был перевозить делегацию клуба из Сан-Паулу во время пребывания клуба в Боливии в рамках Кубка Либертадорес, был задержан во вторник, 11 августа, недалеко от города Кочабамба с 86,5 кг марихуаны. В автомобиле были обнаружены четыре пакета с наркотиками.

В ходе операции, проведенной мобильным подразделением полиции Боливии по сельским районам (UMOPAR), были арестованы три человека. К аресту были привлечены водители, ответственные за перевозку наркотиков.

Позднее клубу «Сан-Паулу» был предоставлен другой автобус для перемещения к месту проведения встречи.

«Сан-Паулу» — шестикратный чемпион Бразилии по футболу и трехкратный победитель Кубка Либертадорес.

Источник: Gazeta.ru