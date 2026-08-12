«Сабах»: В одном шаге от Лиги чемпионов

Остался ещё лишь один шаг — и «Сабах» окажется там, где мечтает быть любая команда: среди лучших клубов Европы.

Бакинцы одержали важнейшую победу в ответном домашнем матче над датским «Орхусом» и теперь находятся всего в одном противостоянии от выхода в Лигу чемпионов. Противостояние это вполне непростое. Израильский «Хапоэль Беэр-Шева» обыграл по сумме двух матчей сербскую «Црвену звезду», являвшуюся хоть и небольшим, но, все же фаворитом этой пары. Статистика двух встреч показывает, что сербы больше владели мячом и наносили больше ударов по воротам. Однако, совсем хромала реализация. Как итог, ни одного забитого мяча по итогам 180 минут игрового времени. Этот фактор сыграл настолько отрицательную роль, что, согласно некоторым источникам, главный тренер клуба "Црвена Звезда" Деян Станкович принял решение подать в отставку после поражения команды в квалификации Лиги чемпионов. Что же касается «Сабаха», то бакинцы явно переиграли своего соперника. Если первая половина встречи оставила весьма смешанные чувства, то вторая безоговорочно выявила достойного победителя.

ВАЛЬДАС ДАМБРАУСКАС

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «САБАХ»

«Я горжусь своими футболистами и благодарю их. В сегодняшней победе есть вклад каждого из них. Мы извлекли уроки из проигранного выездного матча. После него мы верили в себя еще больше и были готовы. Я и перед матчем отмечал: кто будет готов, и кто допустит меньше ошибок, тот и пройдет дальше. Сегодня решающую роль сыграли детали. Мы правильно проанализировали ошибки и верно выполняли установки на поле.

Начало матча осталось за подопечными Вальдаса Дамбраускаса, которые не сумели забить ожидаемый быстрый гол, после чего в середине тайма стали огрызаться уже гости. Состав у «Сабаха» был вполне ожидаемый. Атакующая тройка в лице Шимича, Миккельса и Мбины, в центре созидал Алексей Исаев, а Лепиници и Рахмоналиев цементировали опорную зону. Четверка защитников в лице Сольве, Зедадки, Дашдамирова и Пухача на сей раз отстояла свои ворота, несмотря на определенную опасность, особенно таившуюся в лице форварда датчан Богере. В этот раз нападающий из Уганды ушел с поля без гола, не сумев поразить ворота Покатилова.

После перерыва «Сабах» показал свой футбол, именно свой, тот, который мы видели от него в победных матчах на ранних стадиях квалификации и в ходе чемпионата страны. Оправдали ожидания и игроки, вышедшие на замену, особенно Ксандер Северина, поставивший жирную точку в матче. Ранее отличились Шимич, Сольве и Миккельс. Интересным фактором является еще и то, что бакинцы выиграли уже в третьем домашнем матче квалификации, не пропустив при этом ни одного мяча.

ВАЛЬДАС ДАМБРАУСКАС

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «САБАХ»

Мы стараемся доминировать и играть в доминантный футбол. Готовимся к разным соперникам, к разным системам. Например, «Нью-Сейнтс» и КуПС умели обороняться более компактно – нам было трудно им забивать. А сегодня после первого гола соперник пошел вперед и начал оставлять свободные зоны. Возможно, мы могли забить и больше.

Теперь, необходимо обыграть «Хапоэль». Важно тут то, что «Сабах» находится в более удобном положении, проводя ответный поединок дома. Первая встреча этих команд состоится 19 августа на стадионе «Джулешти» в румынском Бухаресте, а ответная 25 августа на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. В плей-офф квалификации существуют определенные критерии УЕФА, согласно которым стадион «Банк Республика Арена» не подходит для данной стадии турнира, в отличии от арены имени Тофика Бахрамова. Против «Хапоэля» можно сыграть и первым номером, особенно это касается ответной игры. Важно, не упускать моменты, как это было в матче в Дании. Перед предстоящим экзаменом, команда проведет старт в чемпионате страны против гянджинского «Кяпаза». Тут необходимо играть с оглядкой вперед, чтобы не получить не нужных травм и быть полностью готовыми к решающей дуэли. Остался один раунд, одна последняя преграда и возможность вписать новую страницу в историю азербайджанского футбола. «Сабах» уже близко — теперь главное не упустить этот шанс.

ЭМИН АХМЕДОВ